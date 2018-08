Sis dies de vaga a la base de Finnair l'Aeroport de Barcelona a l'agost i setembre

El sindicat USO ha convocat sis dies de vaga a la base de Finnair a l'Aeroport de Barcelona, la principal a Espanya, els dies 18, 19, 25 i 26 d'agost, i 1 i 2 de setembre, una mesura de protesta amb la qual volen reclamar millores salarials i laborals, ha informat en un comunicat aquest dijous.





Precisament aquest divendres se celebrarà un acte de mediació a la Conselleria de Treball de la Generalitat entre la subcontracta de Finnair i els representants sindicals per intentar frenar la vaga, encara que si no s'arriba a un acord el sindicat, que aglutina tota la representació en la base, assegura que anirà a vaga.





Segons la delegada d'USO Catalunya a Finnair-Barcelona, Yasmina Maté, els 50 treballadors de la companyia a Barcelona, molts d'ells temporals, porten patint durant cinc anys i mig la precarietat de la companyia.





"Ens té contractats a través d'una empresa temporal, que ni tan sols ens reconeix la categoria de tripulant de cabina" -apareixen com a auxiliars administratius, assegura mate-.





Ha afirmat que els treballadors estan contractats per l'empresa Atlas, dependent d'Adecco Outsourcing, que els aplica un conveni d'empresa que "no reconeix les particularitats del sector aeri".





"No només és un problema de sou, sinó de compliment de la normativa de seguretat. Com a auxiliars administratius, no se'ns reconeixen els riscos de la professió ni els protocols de prevenció acords al lloc que realment exercim", ha apuntat.





A més, ha criticat la situació en què es troben les embarassades: "Res més que es coneix un embaràs, en aviació et donen la baixa immediata, des del dia 1, ja que el treball en vol és especialment perillós per a les gestants. Aquí , però, en ser considerades auxiliars administratives, resulta molt difícil que els facultatius donin la baixa per aquesta causa".





Pel que fa a la remuneració, Maté ha lamentat que malgrat que molts dels treballadors acumulen entre 20 i 30 anys d'experiència en companyies aèries regulars, el seu sou com a tripulant de cabina se situa al voltant dels 1.200 euros al mes, 1.500 si és un sobrecàrrec, el que ha considerat "salaris per sota fins i tot de les pitjors companyies de baix cost".





Finnair realitza quatre trajectes diaris, dos en cada sentit, entre Barcelona i Hèlsinki, i sis trajectes els dissabtes i diumenges, ascendint el nombre de passatgers afectats per vol a uns 200.