Vaques ajuden la policia a detenir una lladre

L'ús de vídeos i drones en tasques de vigilància i de seguretat són arxiconeguts, però no deixen de sorprendre imatges com la d'unes vaques que ajuden a interceptar una presumpta delinqüent.





La policia de Seminole, a l'estat de Florida (Estats Units), va rebre una ajuda inesperada diumenge passat quan perseguia a una dona després del xoc d'un vehicle robat.





Els agents van rebre l'avís que dues persones havien robat un automòbil i van procedir a la recerca del cotxe amb l'ajuda d'un helicòpter.





Gairebé van perdre la pista, però el cotxe es va estavellar en una tanca a Sanford. El conductor va ser capturat amb l'ajuda d'un gos de la Policia, mentre que l'altra passatgera va fugir camp a través.





ACORRALADA





Al camp hi havia una vintena de vaques pasturant que, davant la presència de la intrusa, no van dubtar a protegir el seu territori i avalanzarse cap a ella, que va començar a córrer perseguida pels animals, tal com van poder gravar des de l'helicòpter. El bestiar la va acorralar i, finalment, també va ser detinguda.





El propietari de la propietat i de les vaques, Richard Kondracki, assegura que no són agressives, però que tampoc havien presenciat que una persona desconeguda corregués per la seva zona.





Els dos detinguts estan acusats de violació, robatori menor, possessió de drogues i resistència a l'arrest.