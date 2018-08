Sindicats del transport exigeixen a la Unió Europea que posi ordre en el sector aeri

La Federació Internacional dels Treballadors del Transport (ITF) i la Federació Europea dels Treballadors del Transport (ETF) han demanat a la Unió Europea que actuï per eliminar el "buit legal" que permet a companyies aèries com Ryanair aplicar la legislació laboral que més els convé en lloc de la del país en què viuen els seus treballadors.





Així li ho han fet saber a les autoritats europees mitjançant una carta remesa a la comissària de Transport de la Unió Europea, Violeta Bulc; la comissària d'Ocupació i Assumptes Socials, Marianne Thyssen; la presidenta del comitè del Transport de l'Europarlament, Karima Delli, i el president del Consell Europeu de Transport, Norbert Hofer.





En la missiva, els sindicats atribueixen precisament a aquest "buit legal" les vagues succeïdes aquest estiu a Ryanair, i critiquen que la Comissió suggereixi que els treballadors han de solucionar l'assumpte de la nacionalitat dels seus contractes mitjançant negociació amb les seves respectives empreses, ja que la legislació no preveu "explícitament" aquest punt.





ITF i ETF argumenten contra aquesta decisió de les autoritats que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja ha fallat fins a en tres ocasions a favor que els empleats d'aviació siguin contractats al país en el qual desenvolupen la seva activitat.





Així mateix, critiquen que la comissària de Transport es comprometés al juliol de 2017 a redactar un 'Paquet Social de l'Aviació' per millorar les condicions de treball en el sector aeri per a principis de 2018, cosa que, ja a mitjans d'any, encara no ha passat.





CONTROLAR LA SUBCONTRACTACIÓ





Una altra de les reclamacions de les organitzacions sindicals és que es controli l'ús d'empreses paral·leles per subcontractar als treballadors. Així, exigeixen que s'aclareixi i es defineixi de manera "raonable" fins on poden arribar les funcions temporals de la tripulació d'un avió.

La intenció és lluitar contra el 'dúmping' en el sector que realitzen aerolínies com Ryanair, sobre la qual els sindicats han criticat les seves "amenaces" a treballadors per l'acomiadament o transferència de 300 treballadors a Irlanda després de les vagues.





"Aquesta irresponsable i immadura resposta als seus treballadors suggereix que Ryanair té un llarg camí per davant abans de ser considerat un empresari just", manifesten a la carta, en la qual lamenten la poca actitud de diàleg del seu actual junta directiva.