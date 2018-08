Álvarez, d'UGT, considera que els problemes s'acumulen i li demana solucions a Sánchez

Josep Maria Álvarez, secretari general d'UGT (Europa Press)





El secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, ha demanat al Govern solucions de forma immediata perquè "per molt que siguin nouvinguts, els problemes no ho són" i es van acumulant.





Durant la intervenció de cloenda de l'acte del 130 aniversari de la UGT aquest diumenge, ha aprofitat per exigir-los, fent molta èmfasi en el verb, que totes aquelles persones que continuen en fosses comunes sense identificar siguin lliurades a les seves famílies i ha assegurat que van a seguir lluitant "fins que ells puguin descansar en pau" i es pugui tancar la ferida.





A més, ha exigit que siguin anul·lats tots els judicis que van dur a la presó ia la mort a persones per lluitar per la llibertat dels treballadors, ja que considera que "és una obligació històrica que cal complir".





Ha afegit que aquesta ferida "té una vall" que cal tancar també, referint-se al Vall dels Caiguts, i ha argumentat que el dictador ha de descansar on vulguin les seves famílies i no a càrrec dels impostos dels ciutadans.





També ha fet referència a la crisi migratòria, ha declarat que "és igual el color de pell, la religió que practiquin o on hagin nascut, han de ser tractats com a éssers humans" i és en aquesta línia on ha dit que cal treballar.





Álvarez ha explicat que l'esquerra necessita generar una política alternativa a la dreta que permeti de manera clara una opció "de drets, de repartiment de la riquesa i llibertat que faci visualitzar un món millor i diferent".