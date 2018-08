Els experts asseguren que la migdiada és una necessitat fisológica

La migdiada és una necessitat fisiològica i no un costum, segons han subratllat experts de la Càtedra d'Investigació del Son de la UGR-Grup El Monaco en recopilar diversos estudis dedicats a aclarir els beneficis de dormir després de dinar.





"Si la migdiada és costum o té realment alguna utilitat avaluable està portant a diversos teòrics en la matèria del descans i el son en general a avaluar els possibles beneficis o perjudicis de la mateixa", ha indicat el membre de la càtedra esmentada, el doctor Alejandro Guillén Riquelme.





Entre els estudis recopilats es troba un de la Universitat d'Atenes (Grècia), que ha conclòs que fer la migdiada ajuda a protegir-se contra l'estrès i les malalties cardiovasculars.





A més, segons el doctor James Maas, de la Universitat de Cornell (Estats Units), ha especificat que la migdiada estimula la creativitat, relaxa les tensions laborals i augmenta el rendiment dels treballadors.





"L'home és un animal bifàsic i en l'equador de la jornada pateix una caiguda en els nivells d'atenció i de les constants vitals. L'única manera de combatre-la és amb un somni, preferiblement breu i lleuger, però suficient per pal·liar el nostre dèficit de hores de descans ", ha explicat Maas.





Altres investigacions han donat suport que la migdiada afavoreix el rendiment intel·lectual, la capacitat psicomotriu i disminueix la sensació subjectiva de somnolència.





Una investigació de Harvard (Estats Units) també es mou en aquesta línia. Diversos investigadors han analitzat les destreses de memòria i aprenentatge de dos grups de voluntaris, un dels quals va dormir migdiada. S'ha conclòs que el seu acompliment era significativament millor i que una migdiada podria ser tan beneficiosa com el son nocturn.





El mateix estudi també ha mostrat que la migdiada pot prevenir el bruxisme, serrar les dents durant el son; la narcolèpsia, excessiva somnolència diürna, i incrementar les habilitats i la capacitat de concentració.





EL FALS MITE ESPANYOL





Tot i que els tòpics dicten que a la Península Ibèrica al complet la migdiada és norma, un estudi sobre els problemes de la son a Europa de la Universitat de Ratisbonne (Alemanya) ha conclòs que només el 9 i el 8 per cent dels portuguesos i espanyols, respectivament, es declaren incondicionals de la migdiada.





Per contra, l'estudi ha llançat que el 22 per cent dels alemanys reconeixen fer la migdiada com a mínim tres vegades a la setmana; el 16 per cent dels italians reconeixen fer-ho i els britànics ho afirmen en un 15 per cent.





D'altra banda, l'estudi 'Somni Saludable' de la Societat Espanyola del Somni manifesta que gairebé el 60 per cent dels espanyols asseguren no dormir mai la migdiada. Només un 16 per cent dels enquestats ho fan diàriament, més freqüentment en majors de 35 anys.





La Càtedra d'Investigació del Son de la UGR-Grup El Monaco recomana que perquè la migdiada sigui beneficiosa per a la salut ha de fer-se en un entorn tranquil i relaxat, un dormitori millor. El temps mai ha de superar entre els 15 i els 30 minuts i una hora i s'ha d'establir un horari i seguir una rutina, a més d'evitar elements pertorbadors o aparells electrònics.