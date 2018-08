Veneçuela: el 'paquetazo'

Al cap van ser anunciades les mesures que, ara sí, resoldran els problemes econòmics i socials que venim arrossegant des de fa anys i que s'han agreujat en els últims quatre.





Les mesures, dissenyades per "assessors polítics aliats" (del Carib, Espanya i Rússia), segons es va dir, són:





1. Substituir el dòlar i crear nous criteris per a la fixació de preus.





2. Preus i salaris seran ancorats al "Petro" (moneda virtual creada pel govern bolivarià i que no estarà subjecta a "mineria").





3. El valor del Petro es fixa en 3.600 Bolívars del nou con (o al seu equivalent de 60 US $, que és el valor actual d'un barril de petroli).





4. El salari mínim actual (5.196.000,00 B) s'elevarà a 180.000.000,00 Bs., és a dir 1.800,00 Bs. Del nou con (o Sobirans) que equivalen a ½ Petro.





5. S'atorgarà un únic "Bo de Reconversió" equivalent a 600 Bs Sobirans, a tots els que portin el "Carnet de la Pàtria".





6. El govern assumirà el pagament del diferencial de l'augment del salari mínim a la nòmina de la petita i mitjana empresa privada (per 90 dies). No es diu res del suport als comerços.





7. Hi haurà un nou Sistema Canviari amb un sol tipus de canvi (proper al valor del dòlar lliure actual) però ancorat al Petro, que funcionarà a través de subhastes (entre 3 i 5) setmanals.





8. Hi haurà una nova Política Tributària (augment d'impostos):





a. Augmenta quatre (4) punts a l'IVA (Índex de Valor Afegit o Impost a les compres) del 12% actual, al 16%

b. La recaptació d'impostos serà setmanal, en comptes de quinzenal.

c. S'aplicarà un impost a les transaccions financeres del 2% (que afectarà 133.000 contribuents especials - que semblen tenir nom i cognom).





9. El combustible per a vehicles automotors (gasolina) es vendrà a preu internacional. A aquest efecte s'habilitaran 8.000 Estacions de Servei (benzineres) que funcionaran per als que portin el "Carnet de la Pàtria".





10. Es va establir la meta d'aconseguir que el 95% de les transaccions comercials del país siguin fetes per via electrònica (no més paper moneda).





En conclusió, es resoldran els problemes econòmics i es guanyarà la "guerra econòmica"; s'acabarà amb el procés de dolarització dels preus; s'eliminarà el Dèficit Fiscal i arribarem l'equilibri econòmic en 90 dies. ¡Aquesta és la promesa!





Pràcticament tots els analistes polítics i experts en economia que han opinat respecte a aquest "paquetazo", coincideixen a assenyalar la seva impredictible impacte macro i microeconòmic. També han dit que constitueix un "canvi radical sense precedents mundials, a la política econòmica", carregat d'incoherències, dubtosament viable i generador de gran incertesa i poca confiança.





D'altres, més agosarats, han deixat entreveure que darrere d'aquest paquet de mesures, inèdites, s'amaga la intenció de crear un Sistema Financer autàrquic, amb una porta del darrere d'accés lliure per al negociat dels diners obtinguts per qualsevol via il·lícita. No vull ni pensar!





D'altra banda, no va ser sorpresa que no es digués res sobre la hiperinflació, l'escassedat d'aliments, medicines i de gairebé tot; de la crisi dels serveis d'aigua potable, electricitat, transport i salut; l'estat actual, deplorable, de l'aparell productiu industrial, agrícola i pecuari, així com de la situació de col·lapse i improductivitat de l'empresa petroliera nacional (PDVSA), i tampoc sobre les accions que s'emprendran per recuperar aquest desastre.





Mentrestant, la gent comuna es lamenta, pateix i creu que augmentarà la pobresa i l'escassedat, que es perdran més llocs de treball ja que tancaran els negocis i que hi haurà més calamitats per a la majoria, especialment per als pobres. En altres paraules, que la crisi s'agreujarà.





Es farà de dia i veurem els resultats del "paquetazo".