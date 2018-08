Drivy, una alternativa tant al taxi com a Uber i Cabify?

Drivy llança la seva oferta de 'rènting compartit' a Madrid i Barcelona, una nova alternativa que ofereix als usuaris que comparteixin aquests vehicles els dies que no els facin servir, segons ha informat la companyia.





La plataforma ofereix una sèrie de vehicles de rènting. Si el client contracta un cotxe a Drivy durant 14 dies al mes amb possibilitat de llogar-lo a altres persones, el preu de la quota mensual es redueix a la meitat. Si el cotxe es lloga més d'una vegada, es pot arribar a compensar els costos del 'rènting' en la seva totalitat, ha assegurat l'organització.





Drivy té l'objectiu de donar a conèixer el seu model de 'carsharing' entre els espanyols per incentivar l'ús compartit de vehicles i arribar a clients que no fan servir diàriament el cotxe o no volen assumir costos elevats. A més, un altre dels objectius de l'organització és la renovació de la seva flota de vehicles a mig termini.





El director de Drivy a Espanya, Jaume Suñol, ha subratllat que un cotxe en propietat en una ciutat com Madrid i Barcelona pot suposar entre 3.000 i 6.000 euros a l'any de despeses, mentre que compartir un cotxe en aquestes ciutats llogant per dies pot suposar uns ingressos mensuals de fins a 900 euros. Amb això, Drivy ofereix una combinació: la llibertat d'un cotxe de rènting amb la flexibilitat del 'carsharing', amb una quota mensual a meitat de preu o, fins i tot, a cost zero.





El 'rènting compartit' de Drivy compta amb la tecnologia 'Drivy Open', un sistema antirobatori i localitzador que permet obrir els cotxes amb un telèfon i gestionar els lloguers a distància sense haver de trobar-se amb el conductor per al lliurament de claus.