Moody s posa el ràting d'Atlantia i les seves filials a revisió

L'agència de qualificació creditícia Moody's ha posat en revisió per a una possible baixada el ràting d'Atlantia i de les seves filials Autostrade i Aeroporti di Roma, com a conseqüència de l'ensorrament del pont que es va enfonsar a Gènova (Itàlia) el passat dimarts, segons ha informat en un comunicat.





En concret, la firma ha decidit revisar els ràtings 'Baa2' del deute sènior no garantit i del programa d'emissió de bons en euros a mig termini d'Atlantia, així com els ràtings 'Baa1' de deute sènior no garantit i del programa de emissió de bons a mitjà termini d'Autostrade.





En tercer lloc, Moody's també revisarà per a una possible baixada les notes' Baa1 'del deute sènior garantida i no garantit de Aeroporti di Roma, així com del seu programa d'emissió de bons a mitjà termini, a causa de la connexió de la seva qualitat de crèdit amb la seva matriu.





Moody 's també revisarà les notes de solvència a llarg termini de les tres companyies.





La signatura de qualificació ha citat com a principal risc que el Govern italià hagi manifestat la seva intenció de retirar la concessió d'Autostrade de l'autopista A10, ja que aquesta no està gestionada de manera independent sinó que és part d'un 'megacontracte' que cobreix 2.855 quilòmetres del total de 3.020 quilòmetres que gestiona la companyia, generant el 94% del seu Ebitda.





"La finalització de l'esmentat contracte tindria un impacte negatiu significatiu en Autostrade i Atlantia, especialment si es té en compte que dos terços de l'Ebitda d'Atlantia procedeixen d'Autostrade", ha alertat Moody's.