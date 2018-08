L'ANC anuncia una vaga per commemorar l'1-O

La líder de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciat aquest dilluns que l'entitat separatista ha decidit convocar una aturada de país a Catalunya per celebrar el primer aniversari del 1-0.





La proposta, però, depèn de la capacitat que tingui l'Assamblea per atreure als principals sindicats, CCOO i UGT.





En l'anterior convocatòria, Foment del Treball va denunciar a la Intersindical-CSC, un sindicat més afí a l'independentisme, per considerar que la vaga era immotivada ja que no presentava reivindicacions laborals. La patronal ha rebut un primer revés pel penal, però la causa segueix endavant per la via administrativa.