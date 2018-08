L'estrès empitjora els nivells de glucosa dels diabètics

Una de les causes principals per les quals la diabetis sol empitjorar és l'estrès, ja que ambdues tenen una relació "molt directa"; un fet que cobra especial interès amb la tornada a la feina ia la rutina diària després de les vacances, segons Serafín Murillo, investigador de l'Ciberdem-Idibaps, Hospital Clínic de Barcelona.





En context, estrès és la resposta de l'organisme davant d'una situació que s'interpreta com amenaçant o perillosa i es prepara per afrontar-la.





Quan s'està sota estrès, el cos pateix una sèrie de canvis, com preparar-se per estar asseguro de tenir prou sucre i energia disponible.





Per això, cauen els d'insulina i augmenten els nivells de glucosa. A més, s'eleven els nivells d'hormones de l'estrès, el que fa que els teixits siguin menys sensibles a la insulina. Com a resultat, hi ha més glucosa disponible a la sang.





D'aquesta manera, l'estrès està associat a un empitjorament del control de la diabetis per part del propi pacient, el que pot produir un descontrol metabòlic causa de la falta d'adherència al tractament.





Segons Murillo, "l'estrès és un problema per partida doble per a les persones amb diabetis: no només allibera glucosa a la sang, sinó que pot ser el causant de mals hàbits alimentaris i de la manca d'autocura, el que repercuteix negativament en la qualitat de vida del pacient ".





"En pacients de diabetis tipus 2 l'estrès pot fer que pugi el sucre en sang i que es torni difícil de controlar. No obstant això, en els pacients del tipus 1 els seus efectes són més variats ja que, encara que en la majoria d'ells el nivell de glucosa augmenta, és possible també que disminueixi", ha apuntat l'expert.





S'ha de "mantenir a ratlla l'estrès ja que, si és elevat i es presenta de forma repetitiva en persones amb diabetis, pot contribuir a que es donin complicacions com a dany renal, retinopatia diabètica, dolor neuropàtic i ulceracions als peus".





Davant la falta d'adherència al tractament que presenten molts pacients de diabetis en situacions d'estrès, Murillo ha aconsellat la monitorització contínua de glucosa, que permet conèixer en temps real el nivell de sucre i poder així prevenir situacions de risc com una hipoglucèmia.





D'aquesta manera, conèixer els nivells de glucosa en sang en cada moment permet un millor control dels nivells de glucèmia i facilita l'adaptació a situacions imprevistes com les que poden produir-se en situacions d'estrès.