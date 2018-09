El secretari general de la UGT, partidari de pujar els impostos

Imatge d'arxiu del secretari general d'UGT, Pepe Álvarez.





El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, sosté que cal pujar els impostos a curt termini per restablir els drets que s'han perdut, segons ha assenyalat aquest dilluns 3 de setembre en un esmorzar informatiu.





En concret, el líder sindical ha assenyalat que el país "té marge" per pujar els impostos. De fet, considera que aquest increment ha de situar-se "en línia" amb l'entorn dels països de la zona euro.





"Seria bo que a mig termini es pogués establir un sistema impositiu que tingués en compte la nova realitat del país", ha postil·lat el secretari general d'UGT.





PUJADA DE L'IRPF





La setmana passada, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va confirmar que el Govern central estava disposat a estudiar l'impacte d'una pujada de l'IRPF per a rendes superiors a 150.000 euros, per sobre dels 60.000 euros que demanava Podemos.





"60.000 euros és un salari de classe mitjana, no crec que sigui un salari de rics", ha afirmat Álvarez, després d'afirmar que la pujada de l'IRPF a rendes altes seria "un exercici positiu".





No obstant, ha postil·lat que la seva prioritat està en millorar "els salaris de misèria" i la situació de precarietat "insuportable" que travessa Espanya. "No hi ha que renunciar a millorar i elevar el nivell dels salaris i el benestar ciutadans", ha ressaltat.





D'altra banda, ha recalcat que "no es pot tractar igual a una empresa que no arrisca res, com és un banc, que a una multinacional que competeix amb mercaderies". "Les empreses de l'Ibex 35 han de cotitzar en dos dígits", ha assenyalat Álvarez.





El secretari d'UGT considera que en l'actualitat "hi ha una qüestió de fons per crear un espai en què la fiscalitat s'actualitzi i es situï en segle XXI, amb marges que permetin que governi l'esquerra o la dreta, però amb un fons que donaria estabilitat de cara al futur per a les inversions".