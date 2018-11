Laments i reclams

Cada vegada és més alt el nombre de professionals que sucumbeixen davant l'insuportable augment de les mancances dels subjectes a qui atenen i davant la insuficiència de mitjans per ajudar-los. Moltes de les necessitats d'aquests són degudes a causes estructurals molt vinculades a les seves vivències històriques traumàtiques i a precarietats arrelades en un ordre social i repartiment de béns tremendament injust.





Durant molt temps es va cridar "síndrome del Burn-out o del cremat" al conjunt de comportaments i sentiments dels professionals cansats, decebuts i desincentivats per a la seva tasca per efectes de les característiques d'aquesta. Mai em va agradar aquest terme per imprecís, tendenciós i, molt freqüentment culpabilitzador. Vaig preferir el terme malestar per expressar tantes situacions i circumstàncies per les quals els professionals de l'ajuda i la cura sentien vivències de diferent signe que reconeixien com doloroses.





Els mateixos professionals utilitzen de vegades el terme cremat per definir els efectes d'alguns comportaments dels usuaris sobre els serveis.





Quan un professional o equip diu que una persona o una família ja ha cremat no sé quants serveis vol dir que aquells són molt nocius i irrecuperables per a una acció amb èxit. Potser és atribuir molta omnipotència a aquells que, pel que sigui, tenen escassa habilitat per a la cooperació i massa experiències de fracàs.





Com de tant en tant apareix algú que fascina amb un terme que a poc s'afegeix a l'anterior quan no indica el mateix que el terme substituït, el que comença a ser més utilitzat és l'anomenat "fatiga per compassió". Molt poc afortunat, al meu criteri. Evidentment que la persistent presència d'un altre que pateix commou necessàriament; en cas contrari el que és humà de cada un de nosaltres estaria desbaratat. Davant d'aquesta suposada fatiga que genera la compassió apareixen alguns simples receptaris com si fossin saberudes reflexions especialitzades. Vaig llegir fa uns dies una d'un psicòleg que venien a dir alguna cosa gairebé literal: "el problema del professional comença quan fa seu el problema de l'altre". Ho he sentit i qüestionat massa vegades. No és veritat que una pràctica distant, envoltada d'artificis anomenats enquadrament sigui millor que una pràctica de la proximitat, la comprensió i l'empatia. Si aquesta crema o fatiga, l'altra distància, sotmet i evita una experiència emocional d'efectes altament saludables per a tants subjectes que arriben als serveis d'atenció, ferits. Si calgués optar és millor opció ètica i humana la fatiga per compassió que la relaxació per indiferència. El problema de l'altre és també el problema d'aquell que està amb ell quan l'atén, quan escolta el seu dolor i quan en comptar espera algun gest que li calmi i ajudi, quan és possible, a trobar alguna cosa semblant a una solució o si més no bàlsam. Forma part de la responsabilitat de cada professional, de cada persona. "La responsabilitat és el que em incumbeix i que, humanament, no puc rebutjar".





"Tots som responsables de tot i de tots davant de tots", són paraules de Lévinas per a qui, sens dubte, res del que passa a l'altre ens pot ser aliè.





La compassió, patir amb l'altre, és una condició per a la cura. Aquest patir amb l'altre no porta a la confusió amb aquell sinó a la solidaritat des de la posició de possible ajuda. El problema, o un d'ells, d'aquestes expressions que intenten explicar el malestar o el patiment dels professionals és que sovint obliden el context en què es produeix i fins i tot les causes variades que el generen. I a resultat d'això tendeixen a culpar els professionals del seu estat; de vegades també es culpa als usuaris dels serveis de la situació en què es troben. A aquests processos podem anomenar-los d'revictimització. La realitat és que cal trobar les moltes causes que hi ha darrere de l'augment de tants sofriments humans i del malestar dels professionals que tenen la funció d'ajudar a remeiar-los. Si bé cada un ha de pensar que part de si ha de ser acurada i com cal pensar també el pes dels sistemes organitzatius i les dinàmiques institucions. Els sistemes organitzatius es fan cada vegada més controladors, rígids, protocol·litzats, impersonals, burocratitzats i prevalen el directivisme sobre la creativitat dels professionals i el despatx i els tràmits sobre els altres espais comunitaris. Això unit a l'increment de necessitats i demandes i a sistemes de contractació del tot rebutjables provoquen malestars.





El malestar s'expressa com a queixa. El lament és una forma de queixa que expressa el dolor però molt poques alternatives per a la seva modificació. La queixa lament en aquestes situacions de descontentament tant de professionals, usuaris o qualsevol tipus de població té com a forma i gairebé únic efecte l'assenyalament de la manca de l'altre. Unes vegades és una coartada inconscient per al no fer. Potser sigui necessària per socialitzar inicialment el malestar pel que està passant però és insuficient. Un cop instal·lada en qui o els qui la formulen té un efecte paralitzant. A vegades pot tenir aquesta morbositat tanàtica de la repetició sense fi que res crea. Es pot entendre. És veritat que està molt estesa la idea que tot està en excés instituït i que la capacitat de canvi només està en aquells que, suposadament, tenen el poder. Ho tenen però no tot ni sempre.





Hi ha un altre tipus de queixa. El reclam és una forma d'expressar desacords, descontents i malestars però que implica el compromís de qui l'expressa en formar part, en el possible, de les solucions d'allò amb el que sent descontent.





Els processos de transformació social o del seu fracàs poden ser explicats com el resultat de la tensió entre les forces i interès que té el que està instituït per conservar-se i les que tenen aquells que pretenen modificar el que estableix i al que anomenem moviments instituents. Són molt valuosos i per ells la societat avança. La vida pública està exageradament regida pel poder del que instituït. Els que van ser instituents, de vegades promptament, es tornen instituïts. Excepte en períodes molt tensos de la història ambdues posicions s'observen en qualsevol sector de la societat. Els professionals també de vegades es tornen instituïts.





La instauració de la queixa lament té, encara que sense saber-ho, una gran capacitat conservadora.





Porta amb freqüència aparellada la idea que tal com estan les coses no és possible canviar; aquesta actitud es dóna la mà amb la profecia autocumplible. I és veritat que moltes vegades els canvis són difícils. Però també que hi ha capacitats instituents en cada un de nosaltres que posades en joc produeixen canvis. Cal fer-ho. Perquè una de les situacions més doloroses que afecten els professionals des de fa un temps és que el seu sofriment es viu en soledat perdent amb això la capacitat transformadora que en un altre temps tenia el malestar compartit. Aquest ha de servir per generar projectes grupals, comunitaris, col·lectius que transformin les formes de vida dels subjectes i, evidentment, desenvolupin formes de fer dels professionals que siguin sintòniques amb els drets, la llibertat, l'autonomia i la participació dels subjectes en els processos de canvi.





El reclam i la implicació de cada un, de tot aquell que pot, forma part essencial del que podríem anomenar una militància cívica.