Els vigilants de l'AVE es van equivocar de passatger i van permetre que passés el fals explosiu

Els vigilants de l'AVE a l'estació de Sants de Barcelona que aquest dimecres van detectar una falsa magrana a l'equipatge d'una passatgera van parar a un altre home que portava diverses maletes per fer les comprovacions oportunes però no van trobar l'objecte que els va mostrar l'escàner --una sivella de cinturó amb forma de magrana que va generar una falsa alarma--.





En un comunicat de Mossos aquest dijous, després de reunir-se amb Adif i Renfe, la policia catalana ha informat que les dades aportades en la trobada han permès concloure que a les 7.29 hores d'aquest dimecres es va produir la "disfunció" en el control d'accés a l'AVE de Sants.





Mentre els vigilants feien les comprovacions al passatger, "la maleta detectada a l'escàner, que es trobava entre les del passatger parat, va ser retirada per la seva propietària", i la dona va accedir a l'andana de l'AVE i va pujar al tren que va sortir en direcció a Madrid a les 7.40 hores sense adonar-se de l'alarma generada per la seva equipatge.





Paral·lelament, personal de seguretat privada va fer gestions per aclarir la situació, però van detectar que la maleta sospitosa no estava en el punt de control i ho van comunicar al Centre de Protecció i Seguretat d'Adif.





"A través de les càmeres de videovigilància es va analitzar el punt de control i es va identificar com una dona havia retirat la seva maleta d'entre les de l'usuari parat. A les 8.02 hores, els Mossos van rebre l'avís de l'incident" i van activar el dispositiu.





A les 9.40 hores van tenir constància que la passatgera havia embarcat al tren, de manera que van avisar la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco) quan el comboi es trobava a Alcolea de la Pineda (Guadalajara).





Poc després de les 10.30 hores, van constatar que agents de la Policia Nacional havien localitzat a la passatgera i comprovat la maleta a l'estació d'Atocha de Madrid, on van certificar que l'objecte sospitós era una sivella de cinturó amb forma de magrana.





MESURES DE SEGURETAT





Els assistents a la reunió d'aquest dijous han constatat que les actuals mesures de seguretat a Sants funcionen correctament però que incidents com els d'aquest dimecres "permeten revisar procediments de treball per millorar i augmentar la seguretat dels passatgers".





A la reunió, han acordat millorar les comunicacions per reduir el temps d'avís, revisar els recursos de seguretat en els punts de control amb escàner i les funcions assignades al personal, i Adif "ha arribat al compromís d'incrementar la presència de personal de seguretat privada en hores punta "per evitar acumulació de passatgers i minimitzar les disfuncions.





En un comunicat aquest dijous, Adif també ha informat que s'ha compromès a "articular a curt i mig termini mesures per reforçar la seguretat de les instal·lacions, tant a nivell intern com amb l'empresa Prosegur, que presta els serveis de seguretat en la estació".





Entre les mesures, destaquen les orientades a agilitzar els temps, funcions i gestió de les comunicacions si es detecta algun cas similar per millorar la capacitat de resposta dels diferents cossos implicats, i altres tenen un caràcter més operatiu i funcional, com seqüenciar el flux de persones a la línia d'escàners per a la visualització d'equipatges, i el dimensionament i reforç del personal de seguretat, especialment en hores punta.





Adif també ha informat que ja s'estaven realitzant les obres per augmentar el nombre d'escàners per a l'accés a serveis d'alta velocitat, i que ha obert un expedient informatiu intern.





A més, "revisarà amb l'empresa Prosegur els procediments vigents per verificar la seva eficiència i eficàcia" i, en funció de les conclusions finals, ha d'adoptar mesures per depurar responsabilitats.