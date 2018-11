Al desembre ens visita un cometa observable a simple vista

El cometa 46P / Wirtanen serà observable a simple vista a mitjans de desembre, tot un regal per a aquest cap d'any, el cometa arribarà una brillantor prou gran com per veure-ho en llocs allunyats de la contaminació lumínica a simple vista, les grans previsions li donen una magnitud visual de 3.0, una mica menys brillant que l'estrella polar.





Cometa 46p / Wirtanen, crèdits: © T. Credner & S. Kohle, AlltheSky.com





Es tracta d'un cometa de curt període (li costa 5.4 anys una òrbita completa al Sol), és un cometa d'un diàmetre estimat de 1.2 km, en el seu màxim acostament a la Terra estarà a 7.200.000 de quilòmetres de nosaltres (unes 19 vegades la distància de la Terra a l'Lluna), això passarà en el periheli, el 16 de desembre de 2018.





Serà observable per aquestes dates transitant per la constel·lació de Taure i ascendint al llarg dels dies cap a la constel·lació d'Auriga i cap a l'Óssa Major a finals del mes de desembre i inici de gener de 2019, aconseguint una lluentor de magnitud 4.5, tot i observable a simple vista, amb el que es va a convertir en un estel molt nadalenc.





Aquest objecte serà observable per als observadors de l'Hemisferi Nord. Es podrà veure com un punt brillant amb certa nebulositat, el punt brillant és el nucli cometari i la nebulositat la seva cua. Amb prismàtics i petits telescopis serà tot un espectacle.





Posició del cometa el 16 de desembre de 2018. Gràfic Heavens Above





Moviment del estel al firmament entre l'11 al 30 de desembre del 2018, crèdits: http://www.cometwatch.co.uk





Podem veure i generar en un gràfic la posició del cometa segons el dia i el lloc en el qual ens trobem, això ho podem fer des del programa de descàrrega gratuïta per a pc anomenat Stellarium, es fa simplement buscant el nom del cometa i indicant la data i hora. També ho podem fer des del programa Heavens Above en la seva secció cometes.





Podem veure el moviment en el següent vídeo:









En el vídeo podem veure el moviment en el cel del cometa des del 12 de desembre de 2018 fins al 31 de desembre, a la dreta podem veure el dia i l'hora, ia l'esquerra totes les dades del cometa, brillantor, distància, coordenades , etc. S'ha centrat la imatge en l'objecte amb el que veureu oscil·lacions al cel pel dia i la nit.





Tindrem un preciós estel nadalenc, no perdeu l'oportunitat de la seva observació.