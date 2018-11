Per què veiem sempre la mateixa cara de la Lluna?

Veiem sempre una cara perquè la Lluna té un moviment síncron amb la Terra. Això vol dir que curiosament el mateix temps que triga la Lluna a rotar sobre si mateixa és el mateix temps que triga a traslladar-se al voltant de la Terra, per això sempre veiem el mateix costat.





Per tant la Lluna no té una banda que està constantment fosc. A mesura que la Lluna gira, banda i banda s'il·luminen alternativament pel Sol, de la mateixa manera que la Terra. La Lluna gira sobre el seu eix, completant una rotació un cop cada 27.3 dies.





Es necessita el mateix període per orbitar la Terra, de manera que manté el mateix costat davant nostre tot el temps. Però no manté el mateix costat enfront del sol. Ambdues parts tenen nit i dia.





La cara visible de la Lluna / Pixbay





Per tant a causa d'aquests dos moviments sempre veiem la mateixa cara de la Lluna, encara que també podem veure en algunes ocasions una mica de la part de darrere de la Lluna, això passa a causa de petits moviments oscil·latoris de la Lluna anomenats libraciones.





La cara oculta de la Lluna





Com podeu veure en les imatges hi ha una clara diferència entre les dues cares, a la cara oculta no s'observen les planes fosques enormes que té la cara visible, això és degut al fet que durant la formació de la Lluna aquesta es trobava unes 10 a 20 vegades més a prop de la Terra del que està ara, en aquest moment va quedar influenciada per forces de marea i queda lligada a la Terra, la part visible estava molt a prop de la Terra que estava molt calenta i va trigar a refredar-molt més que la cara oculta.





Per tant l'escorça lunar en la part visible era molt menys gruixuda que la cara oculta, de manera que els impactes de meteorits produïen amb molta més facilitat sortida de material volcànic, provocant l'aparició d'aquestes planes. A la cara oculta molt més gruixuda van ocórrer també molts impactes però no van produir tanta sortida de material volcànic.