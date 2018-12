Sánchez: "El problema a Catalunya no és la independència, és la convivència"

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assenyalat que el problema a Catalunya "és la convivència" i no la independència. "Hi ha una minoria majoritària a Catalunya que està intentant imposar el seu projecte polític a una majoria social que es vol quedar a Espanya", ha dit.





Així ho ha manifestat Sánchez en una entrevista al diari argentí Clarín, en què ha incidit que "no és veritat" que els catalans es volen anar d'Espanya. "D'aquí a aquesta majoria social, a Catalunya hi ha gent que pensa de diferent manera, però tots volen quedar-se a Espanya", ha precisat el cap de l'Executiu.





Igualment, la vaga de fam iniciada per l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, i l'exconseller i diputat de JxCat Jordi Turull , preocupa al president del Govern. "És evident que no és una bona notícia", va admetre ahir Pedro Sánchez en roda de premsa des de Buenos Aires al final de la cimera del G-20.





Sánchez no comparteix però els motius que han portat als presos a emprendre aquesta protesta. Les raons que al·leguen, ha assegurat, "no són certes". "Van a tenir un judici just", ha afirmat el president.









Després de descartar que la protesta dels presos incideixi en la durada de la legislatura i en la convocatòria de les generals, Sánchez ha insistit que els dirigents independentistes encausats per organitzar i dur a terme el procés que va desembocar en el referèndum de l'1-O i la declaració unilateral d'independència de Catalunya "van a tenir un judici just" gràcies al fet que viuen en un "Estat social i democràtic de Dret" com és Espanya, en què "la justícia és independent".





En aquest sentit, Sánchez ha recordat que des del 2014 Catalunya ha tingut quatre processos electorals, i "en els quatre l'independentisme ha aconseguit un suport com a molt el 45 per cent dels catalans", que, segons ell, "és molt" encara que "vol dir que no tenen majoria social". "Una altra cosa és que la llei electoral els beneficiï i els permeti tenir una majoria parlamentària", ha matisat el president del Govern espanyol.





Sánchez insta Torra a no perdre les formes

Al president se l'ha preguntat també per la negativa del president Quim Torra a reunir-se amb ell amb motiu del Consell de Ministres que celebrarà el Govern a Barcelona el 21 de desembre.





"El que no podem perdre són les formes", ha instat Sánchez a Torra, que exigia una reunió bilateral entre els dos Executius, espanyol i català, fórmula que el Govern rebutja al no fer-se amb cap altra autonomia.





El cap de l'Executiu ha avançat que en aquesta reunió del Govern s'aprovaran mesures "importants per a la societat catalana".