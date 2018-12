Francisco Serrano i Santiago Abascal se saluden a Sevilla





Vuit homes i quatre dones compondran el grup parlamentari de VOX en la XI Legislatura del Parlament andalús després del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades aquest diumenge, amb majoria d'advocats entre els seus integrants.





Per províncies, a Almeria, seran diputats Luz Belinda Rodríguez i Rodrigo Alonso. La primera és natural d'Almeria i es troba a hores d'ara cursant segon any de Dret a la UNED. Compta, a més, amb diplomes a les especialitats en Vigilant de Seguretat i Escorta Privat. Rodrigo Alonso, natural d'Antas (Almeria) és llicenciat en Administració d'Empreses per la Universitat de Granada i empresari de Telecomunicacions i màrqueting digital.





A Cadis, seran diputats Manuel Gavira i Ángela Mulas. El primer és natural de Cadis, advocat il·lustre del Col·legi de Cadis, mediador civil i mercantil i assessor empresarial. Ángela Mulas ha nascut a San Fernando, és llicenciada en Dret per la Facultat de Jerez, advocada il·lustre del Col·legi de Cadis i assessora empresarial.





A Còrdova, l'únic diputat per VOX en aquesta província serà Alejandro Hernández, natural de Madrid, advocat en exercici, llicenciat en Dret per la San Pablo CEU, especialista Dret Administratiu i Registral per la Universitat Complutense i compta amb un MBA Ito Empresa.





A Granada, el diputat serà Francisco Ocaña, natural de Granada, empresari d'una empresa de drones i pilot professional i comercial als EUA; mentre que a Huelva serà Rafael Segòvia qui assumeixi l'escó, metge en exercici amb consulta privada, natural de Huelva. És llicenciat en Medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis.





A Jaén, el diputat serà Benito Morillo, natural d'Úbeda (Jaén), un guàrdia civil jubilat amb una llicenciatura de Geografia i Història.





Per Màlaga, ocuparan els escons Eugenio Moltó i Ana Gil. El primer, natural de Màlaga, és llicenciat en Veterinària per la Universitat de Còrdova, veterinari funcionari de la Junta d'Andalusia a Estepona (Màlaga) i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències Veterinàries Andalusia Oriental. Ana Gil és natural d'Estepona, té estudis de Batxiller, està prejubilada i ha estat secretària d'alta direcció.





Finalment, a Sevilla, seran diputats Francisco Serrano i María José Piñero. Serrano, que ha estat el candidat a la Presidència de la Junta per VOX, és natural de Madrid, llicenciat en Dret per la Universitat de Sevilla, jutge magistrat i advocat fiscal en excedència, i ha estat professor a diverses universitats en cursos postgrau, així com també autor de publicacions i diversos llibres.





María José Piñero, natural de Beasain (Guipúscoa) és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Sevilla i exerceix com a metge en consulta privada. Compta amb un Màster en valoració del dany corporal i peritatge mèdica en incapacitats laborals, i també és perit mèdic d'assegurances.