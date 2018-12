Javier Maroto: "El PP no investirà a cap altra persona que no sigui Juanma Moreno"

El vicesecretari d'Organització del Partit Popular, Javier Maroto, ha descartat aquest dilluns donar suport a la investidura d'un altre candidat que no sigui la del president del PP a Andalusia, Juanma Moreno, després que el líder de Ciutadans, Juan Marín, es postulés per dirigir la Junta d'aquesta comunitat després de la victòria del bloc de dreta en les eleccions celebrades aquest diumenge.





Ha assegurat que les negociacions entre la seva formació, Ciutadans i VOX, les ha de liderar el PP per, segons ha defensat, ser el partit, dins d'aquest bloc, que més escons va obtenir en la jornada electoral d'aquest diumenge.





"Anem a negociar sobre el programa del PP i veurem si hi ha prou majoria per donar-li suport. Juanma Moreno és una persona coneguda i amb un caràcter renovador, no anem a investir cap altra persona perquè és una posició necessària i rigorosa", ha subratllat el vicesecretari popular.





En aquest sentit, ha criticat que Ciutadans es postuli a presidir la Junta d'Andalusia sent la tercera força més votada. "És sorprenent que el partit que va guanyar les eleccions a Catalunya i va refusar de presentar la seva investidura, ara a Andalusia vulguin governar".





Sobre un possible pacte amb la ultradreta de VOX, Maroto ha assegurat que altres forces s'introduiran certs punts en la negociació, si bé ha defensat que qualsevol acord entre el bloc de les dretes, serà un acord "democràtic i constitucional que doni resposta a un clam de canvi a Andalusia".