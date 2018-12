El Parlament cita Sánchez, Rajoy, Puigdemont i Junqueras pel 155

El Parlament ha citat a comparèixer el president del Govern central, Pedro Sánchez; el seu antecessor i exlíder del PP, Mariano Rajoy; l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i el seu vicepresident, Oriol Junqueras, entre altres, per la intervenció a l'octubre de 2017 de l'autonomia catalana.





Així ho ha aprovat la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, constituïda al Parlament el 6 de novembre i que aquest dimarts ha votat el pla de treball ia qui demana testimoni.





Amb els vots de JxCat, ERC i CatECP, la Comissió ha citat en qualitat de "persones, càrrecs i institucions involucrades en el procés de decisió i gestió" a Sánchez i a la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, al costat d'altres líders socialistes com el expresident de la Generalitat i actual senador, José Montilla, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.





Es crida a comparèixer tant Rajoy com qui va ser la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido; Justícia, Rafael Catalá; cap de Gabinet, Jorge Moragas, i delegat a Catalunya, Enric Millo, entre altres càrrecs vinculats a l'anterior Executiu, i també al nou líder PP, Pablo Casado, i el cap de la Casa Reial, Jaume Alfonsín.





Per part del Govern que ocupava la Generalitat en el moment d'aplicació del 155, la Comissió ha citat tant a Puigdemont ja Junqueras com als exconsellers Lluís Puig, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva i Dolors Bassa, així com la secretària general d'ERC, Marta Rovira, portaveu d'JxSí el 2017.