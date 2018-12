Torrent defensa la via escocesa amb un referèndum pactat per a la independència de Catalunya

El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat aquest dilluns la via escocesa cap a la independència -la d'un referèndum pactat com el que hi va haver a Escòcia- perquè és la correcta i la que aporta "una solució democràtica al conflicte".





"Sempre hem defensat i continuarem defensant la via escocesa", ha dit en declaracions als periodistes després de visitar els presos sobiranistes a la presó de Lledoners (Barcelona), en ser preguntat per les polèmiques declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, defensant la via eslovena.





Sobre les accions de protesta que s'han viscut a Catalunya en els últims dies, ha assegurat que respecta tota aquelles que es fan de forma cívica, pacífica i democràtica, i ha criticat aquells que es mobilitzen amb la cara tapada: "La República no es construeix amb caputxes".





"Es construeix a la vista de tots i generant grans majories socials. En contra de la repressió. Hi ha certa inquietud i preocupació davant les imatges que vam veure la setmana passada", ha reconegut el president en ser preguntat per les accions dels CDR.





Ha insistit que el procés català s'ha desenvolupat sobre la base del "pacifisme i al civisme", i ha afirmat que és el camí que els republicans volen transitar, que ha el seu judici, es resumeix a seguir la via d'Escòcia, que va pactar un referèndum amb el Regne Unit.





"Pel meu i per al meu partit (ERC) la via és l'escocesa perquè és la correcta i la que ens farà guanyar. És la que connecta amb el 80 per cent dels catalans", ha dit en referència al fet que els republicans busquen ampliar la base que doni respatller a la república que volen per a Catalunya.





SOBRE LA VAGA DE FAM





Preguntat per si els presos que han decidit iniciar una vaga de fam l'estan complint, ha dit que els ha vist "fortes, molt dignes i conscients de la situació".





Ha expressat que es pot aquesta a favor o en contra dels seus posicionaments polítics, però ha advertit: "El que no podem fer és frivolitzar una qüestió tan extrema com una vaga de fam. No es pot banalitzar".