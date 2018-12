Els nous consellers d'Abertis (d'esquerra a dreta): Pedro López Jiménez, Carlo Bertazzo, Marcelino Fernández Verdes, José Aljaro, Giovanni Castellucci i Miquel Roca Junyent.





La Junta d'Accionistes ha aprovat aquest dilluns el nomenament dels cinc nous consellers que conformaran el Consell de la societat: José Aljaro, Carlo Bertazzo, Giovanni Castellucci, Marcelino Fernández Verdes i Pedro López Jiménez. La Junta també ha aprovat la modificació de diversos articles dels seus estatuts socials, i la seva refosa, així com la supressió del Reglament de la Junta General, com a conseqüència de l'exclusió de negociació en borsa de les accions de la companyia.





Posteriorment, el Consell d'Administració ha aprovat el nomenament de Marcel·lí Fernández Verdes com a President d'Abertis. També ha aprovat el nomenament de José Aljaro com a conseller delegat de la companyia i de Miquel Roca Junyent com a secretari no conseller de la mateixa.





El Consell d'Abertis també ha donat llum verda al projecte de fusió per absorció d'Abertis Participacions S.A. per part d'Abertis Infraestructuras S.A., que s'espera pugui concloure en el primer trimestre de 2019.





NOVA ETAPA EN LA HISTÒRIA D'ABERTIS





Després dels canvis aprovats tant per la Junta d'Accionistes com pel nou Consell d'Administració, la companyia comença un nou període en el que compta amb l'impuls de les seves tres nous accionistes (Atlantia, ACS i Hochtief) per seguir creixent i desenvolupant un projecte de lideratge mundial en l'àmbit de les infraestructures.





El president d'Abertis, Marcelino Fernández Verdes, ha manifestat la seva satisfacció per l'inici d'aquesta nova etapa. Segons Fernández Verdes "es tracta d'un projecte il·lusionant i de futur, que parteix de bases sòlides i que permetrà generar valor per a tots els seus stakeholders".





Marcelino Fernández també ha destacat que "Abertis continuarà potenciant la recerca d'acords de col·laboració amb les administracions, i romandrà atenta a noves licitacions i possibles adquisicions en els seus mercats potencials".





Per la seva banda, el conseller delegat d'Atlantia, i des de nou conseller d'Abertis, Giovanni Castellucci, ha assenyalat: "Estem molt il·lusionats amb l'oportunitat de treballar conjuntament amb ACS a Abertis, amb l'objectiu de donar suport a l'equip directiu d'Abertis per crear una plataforma global mitjançant la qual accedir a nous mercats en els quals Atlantia no té encara presència, el que ens permetrà a tots reforçar el nostre paper com a líders globals en el desenvolupament d'infraestructures de transport".





Per al nou conseller delegat d'Abertis, José Aljaro, "es tracta d'un moment molt il·lusionant per a l'equip. S'obre una nova etapa a Abertis, amb una estructura accionarial consolidada i un nou Consell d'Administració".





Segons Aljaro "a partir d'ara l'equip directiu treballarà conjuntament amb els accionistes per definir un nou pla estratègic que permeti seguir creant valor, aprofitant la presència internacional i el coneixement del mercat que ens ofereixen tant Atlantia com el Grup ACS per créixer".





El Conseller Delegat d'Abertis ha apuntat també alguns dels pilars que marcaran aquesta nova etapa de la companyia, "orientada cap al creixement però sense faltar al compromís de disciplina financera, que és característic del Grup". La companyia reforçarà la seva estratègia de "creixement en aquells països amb marcs concessionals estables i amb una clara voluntat de desenvolupar la col·laboració publicoprivada en el sector de les autopistes".