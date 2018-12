Rebutjats els recursos de Gabriel i Forcadell contra el Tribunal Suprem per jutjar el procés

El Ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat de forma unànime, i per primera vegada entrant en el fons, els primers recursos d'empara de la trentena que s'han presentat en els últims mesos els encausats pel procés independentista que se substància en el Tribunal Suprem.





Els avui resolts són els presentats per les exdiputades de la CUP Anna Gabriel -en Suïssa- i Mireia Boya, i el interposat per l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exmembre de la Mesa Anna Simó que qüestionaven la competència de l'alt tribunal per entendre d'aquest assumpte.





La causa d'inadmissió és l'absència d'esgotament de la via judicial, han assenyalat fonts jurídiques, que afegeixen que la sentència es notificarà en els pròxims dies, per la qual cosa únicament s'ha informat de la decisió.





El Tribunal Constitucional té previst celebrar dos plens consecutius abans que finalitzi l'any, aquesta setmana i la següent, i la inclusió en ells dels primers recursos de processats en la causa per rebel·lió respon a la lògica del calendari d'aquest òrgan.





Rebutgen per tant que l'ordre del dia de la seva Sala plenària s'hagi vist afectat per la vaga de fam iniciada per quatre dels processats a la presó.