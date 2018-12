Iberpistas, societat del grup Abertis concessionària de l'autopista AP-6, pagarà una indemnització de 165 euros a cadascuna de les persones que es van veure afectades pel col·lapse d'aquesta via per una nevada fa gairebé un any, el primer cap de setmana de 2018, coincidint amb el retorn de les vacances de Nadal.





El pagament és fruit de l'acord que la societat ha assolit amb les diferents organitzacions i plataformes que van canalitzar les reclamacions dels afectats, que sumen unes 4.000, segons han informat fonts de l'empresa.





En concret, en virtut del pacte, Iberpistas pagarà a cada un dels reclamants, una vegada que hagin acreditat que van resultar afectats pel col·lapse i el tall de l'autopista per la nevada, un import de 165 euros en concepte de dany moral.





A més, abonarà 22 euros per vehicle, i l'import estimat dels danys materials i perjudicis que cada viatger pugui acreditar, com poden ser la pèrdua d'un viatge o l'assistència a un espectacle contractat, segons ha detallat l'OCU, una de les organitzacions que han aconseguit l'acord amb Iberpistas.





La concessionària assegura que aquest acord abasta als 4.000 afectats que fins ara han cursat reclamacions, però està obert per als que encara vulguin presentar-les.





No obstant això, per a rebre les indemnitzacions han de provar i acreditar que van quedar atrapats a l'AP-6 pel col·lapse que va registrar la via el primer cap de setmana d'aquest any davant una intensa nevada.





En fonts d'Iberpistas han indicat que l'acord amb les associacions d'afectats es subscriu per "una qüestió de sensibilitat" cap a ells i no fruit de l'assumpció de cap responsabilitat, atès que, segons asseguren, "es van aplicar tots els protocols corresponents per a aquests casos i es van contactar amb tots els agents necessaris".





MULTES DE FOMENT





L'acord entre la concessionària i els afectats s'arriba després que el Ministeri de Foment imposés recentment una segona multa a la companyia de 15.000 euros pels "danys i perjudicis" ocasionats pel tall de trànsit de l'AP-6 registrar.





Aquesta multa se suma a la de 1.200 euros que al maig ja va imposar a les filials d'Abertis la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'Autopistes.





Es tracta de la sanció màxima que la Llei de Carreteres establia per una infracció greu en el moment en què va tenir lloc el col·lapse, entre els dies 5 i 8 de gener d'aquest any.





No obstant, el Govern central acaba d'aprovar un nou règim sancionador per a aquests casos que multiplica per vint aquesta multa màxima. En concret, a partir d'ara les autopistes afrontaran multes de fins a 300.000 euros si es registren talls en les vies de més de dues hores de durada dins en un mateix dia.





Quant a l'acord assolit entre la concessionària i els afectats, l'OCU considera "acceptable" la indemnització, tot i que és "inferior" a la qual aquesta associació de defensa del consumidor reclamava.