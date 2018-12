Les safates dels aeroports tenen més virus que els seients dels vàters

Les safates de plàstic en la seguretat de l'aeroport tenen més virus respiratoris que els vàters públics, segons una investigació publicada recentment.





L'estudi, anomenat ' Deposition of respiratory virus Pathogens on frequently Touched surfaces at airports ' (Deposició de patògens de virus respiratoris en superfícies que es toquen amb freqüència en els aeroports), es va basar en 90 mostres de superfície i quatre mostres d'aire preses en l'aeroport d'Hèlsinki-Vantaa en el transcurs de tres setmanes a 2016.





Es van recollir mostres setmanalment en tres moments diferents del dia en diversos punts al llarg del viatge dels passatgers, des de passamans a les escales mecàniques i botons dels ascensors fins a les nanses dels carros i les joguines en l'àrea de joc dels nens .





De les mostres analitzades, es va trobar que les safates de seguretat presenten el major risc potencial de contaminació viral, amb quatre de vuit mostres positives. Els virus respiratoris detectats en les safates incloïen el deno, la grip A, el rinoceront i la corona humana OC43.









En comparació, de les 42 mostres preses en tres àrees dels lavabos públics de l'aeroport - la tapa de la tassa del vàter, la cisterna i el pany - cap contenia virus respiratoris detectables.





Segons l'estudi, atès que les safates són utilitzades per pràcticament tots els passatgers, "tenen el potencial de ser especialment problemàtiques si un patogen sever amb un mecanisme de transmissió indirecta representés una amenaça per a la propagació internacional".





En general, es va detectar almenys un virus respiratori en nou mostres de superfície, és a dir, un 10% en total.





En l'estudi es van formular recomanacions per aturar la propagació de malalties en les zones de seguretat dels aeroports.





"El risc d'aquest procediment podria reduir oferint desinfecció de mans amb alcohol abans i després de la inspecció de seguretat, i augmentant la freqüència de desinfecció de les safates", va dir. "Fins on sabem, les safates de seguretat no es desinfecten rutinàriament.





"Encara que això no eliminaria tots els virus a les mans (per exemple, s'ha descobert que els gels d'alcohol són menys efectius que el rentat de mans per al rinovirus), és efectiu per a molts virus, incloent la influença.





Segons l'estudi, l'augment dels viatges aeris ha augmentat la probabilitat que les malalties infeccioses es propaguin ràpidament entre països i continents, per exemple, la ràpida propagació de la Síndrome Respiratòria Aguda Sever (SARS) des de Hong Kong a diversos països en un curt espai de temps en 2003.





Conclou que aquestes conclusions subratllen la necessitat d'investigar el paper de diversos centres de trànsit a la transmissió de virus respiratoris, inclosos aeroports, ports i estacions de metro.