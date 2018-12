Així sona Mart

Gràcies a la missió Insight de la NASA podem escoltar com bufa el vent marcià. El sismòmetre de la nau espacial i el sensor de pressió d'aire van captar vibracions de vents de 16-24 km / h mentre bufaven al la zona Elysium Planitia de Mart el 1 de desembre de 2018. Les lectures del sismòmetre estan en el rang de la audició humana, però gairebé tots els greus són difícils d'escoltar en altaveus i dispositius mòbils.





Per això en el vídeo aquesta l'àudio original i una versió augmentada en dues vuitenes per fer-los audibles en dispositius mòbils. Les lectures del sensor de pressió d'aire s'han accelerat en un factor de 100 vegades per fer-les audibles. El resultat és espectacular.





Crèdits: NASA / JPL-Caltech / CNES / IPGP / Imperial College / Cornell





Malgrat que Mart té una atmosfera molt feble en comparació amb la Terra i tan sols un 1% de la pressió atmosfèrica que tenim a la Terra, es produeixen una gran quantitat de vents i de tempestes de sorra, tant a nivell local com a nivell global.





El vent està en part influenciat per la circulació atmosfèrica general (i per tant pot variar amb l'estació i el temps local). La configuració regional i possiblement local també controla significativament les característiques del vent, que sobretot els efectes de la topografia, l'albedo, i la inèrcia tèrmica.









Una tempesta de pols local és un esdeveniment que es produeix a Mart en una escala reduïda, l'eix principal no és més gran que 2000 km i la superfície és menor que 106 km². Produeix efectes locals com opacitats i variacions de temperatura.





També poden ocórrer tempestes de pols globals que en general s'origina a partir d'una sèrie de tempestes regionals. És probable que es produeixin en el rang de Ls 200 º a Ls 310º (estiu i tardor marcià) i pot durar molts dies marcians.





Estacions a Mart, es pot veure que Ls: 200 a Ls: 300 correspon a la posició de Mart en la seva òrbita a les estacions d'estiu i tardor.





Produeix forts efectes globals sobre opacitats per la pols, temperatures i la circulació atmosfèrica (vents equatorials) i, per tant, les tempestes de pols tenen una gran influència en perfils atmosfèrics de Mart.





Gràcies a la missió Insight s'ha col·locat el primer sismòmetre a la superfície del planeta per mesurar els terratrèmols marcians i utilitzar les ones sísmiques per aprendre més sobre l'interior del planeta vermell.





Recreació de la missió Insight. NASA





El robot aprofundirà sota la superfície de Mart, detectant les empremtes dactilars dels processos de formació dels planetes rocosos, mesurant els signes vitals del planeta, com el seu "pols" (sismologia), "temperatura" (sonda de flux de calor) i "reflexos" (seguiment de precisió).





Insight també investigarà la dinàmica de l'activitat tectònica marciana i els impactes dels meteorits, que podrien oferir pistes sobre aquests fenòmens a la Terra. Aquestes i altres investigacions d'Insight milloraran la nostra comprensió sobre la formació i evolució dels planetes rocosos.





Primera imatge de la superfície de Mart. Crèdits: NASA





Les operacions de superfície es realitzaran a la zona de Mart anomenada Elysium Planitia. La missió principal del mòdul d'aterratge durarà un any marcià (aproximadament dos anys terrestres).