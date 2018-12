Paraules que curen

"Això ho puc explicar a la meva amiga, la meva mare, a ..."





En una època en què el discurs dominant promou la creença que qualsevol problema es pot resoldre amb la pastilla o amb les pautes de conducta adequades -quan no amb una app, ja aquí sense intercanvi humà algun- trobar-se en un espai terapèutic on l'únic que cal fer és parlar amb una altra persona sorprèn i no és estrany que es puguin sentir, en les primeres entrevistes, afirmacions com les del principi del post.





Aviat es fa evident a qui parla que no hi ha parangó entre fer-ho amb un psicoanalista o amb la teva amiga, amb la teva mare, o amb... Això és així perquè l'escolta psicoanalítica s'efectua des d'una posició peculiar que no té cabuda en la vida social.





Qui parla pot desplegar-hi les seves inquietuds amb una llibertat inusitada, l'única indicació és permetre parlar, deixar-se portar pels seus propis fils associatius. Només això ja establiria diferències amb una conversa comú: parlar així permet una obertura del panorama, una ampliació, fins i tot una mutació del paisatge que es va dibuixant amb cada paraula dita, encara que hi ha més i, sent això significatiu, no es tracta únicament d'això.





La gran diferència està en que qui escolta ho fa sense prejudicis, sense judicis ni desitjos a propòsit del que s'està dient, escoltar així no té parangó en la vida de relació i no pot tenir-lo perquè en qualsevol relació -fins a la més banal- es posen en joc prejudicis, judicis i desitjos.





La psicoanàlisi s'ocupa de malestars molt diversos, abasta la teràpia de molts trastorns, ja que considera amb l'inconscient i aquest troba les seves vies d'expressió de moltes maneres. Podríem dir esquemàticament que els éssers humans fan símptomes en el cos, en el pensament i en la relació amb els altres.





Cap d'aquests àmbits té l'exclusiva de les manifestacions simptomàtiques; poden coexistir símptomes en més d'un ja tots s'accedeix des de les paraules que, en l'escolta psicoanalítica, prenen una nova significació que permet deixar enrere els malestars.





A tall d'exemple veiem el que va succeir en aquest cas, ja fa molts anys:





C, una dona al voltant de la trentena parla de com li van les coses, es lamenta que tot li surt últimament entre malament i molt malament. Tot sembla molt enredat, tot són pèrdues: s'ha barallat amb un amic molt estimat, no troba unes arracades que li havia regalat la seva àvia, ha arribat tard a la sessió perquè s'ha equivocat en veure el número de l'autobús, no s'ha presentat a un examen que portava bé, no sap per què, i ha quedat fora d'una promoció en la seva feina per no presentar un certificat que podria haver obtingut amb una trucada telefònica a la secretària de l'institut on va estudiar que, per més inri, es amiga seva. En aquest punt apareix una reflexió: "trio perdre". "El fill perdre? "Pregunto jo. I ella pot escoltar-lo.





Com s'ha dit aquest és un exemple d'un cas tractat fa molts anys, tot això succeïa quan l'avortament era il·legal a Espanya i Londres era el destí de moltes dones que trobaven allà clíniques on la interrupció de l'embaràs no era un delicte i les condicions sanitàries eren òptimes.





C, que provenia d'una família obrera, no havia sortit mai de Catalunya, podria dir-se que gairebé no havia sortit del seu poble quan va decidir anar a avortar al Londres dels setanta del segle passat: una ciutat moderna i oberta que contrastava amb les negres ombres que el franquisme imposava a la llibertat de les persones per aquí.





Va tornar enlluernada, havia comprat roba a Portobello, assistit al canvi de guàrdia a Buckingham Palace, passejat pels parcs... de l'avortament amb prou feines va fer menció.





Si parlem d'avortar semblaria evident que aquest és un acte que té conseqüències per a la dona que el porta a terme, encara en aquells casos, com el de C., on no hi ha problemes morals i la decisió és presa sense pensar massa en l'assumpte: per a ella estava claríssim i era l'única opció a seguir.





Ara bé, decidir un avortament és decidir no tenir un fill -aquest fill- i, per més que no es confongui un embrió de poques setmanes amb una persona, la idea d'un fill o d'una filla no nascuts forma part de la significació de la paraula avortament. I pot representar una pèrdua que, com en el cas de C., no sigui significativa en la consciència -ella efectivament va gaudir del viatge a Londres- però tingui un pes inconscient que es manifestava de forma altament simptomàtica, perdent objectes, amics, oportunitats laborals...





Som éssers de paraula i, per més que ignori la gramàtica, l'inconscient està estructurat com un llenguatge, de manera que és accessible a través del mateix. Això és així perquè l'estructuració subjectiva, el que ens fa humans, és una experiència de paraula. Amb paraules es dirigeixen i es refereixen els altres al nadó i a través d'aquestes paraules arribarà a entendre, a entendre i a formar part de l'univers dels éssers humans.





C. va poder apropar-se llavors a alguna cosa del que havia despertat en ella l'avortament, va poder connectar amb això i treballar sobre això fins a acabar d'aquesta manera amb els seus símptomes. Assumint així el dolor d'una pèrdua desconeguda fins al moment que, per més que lliurement triada, es venia repetint de manera simptomàtic inconscient en la seva vida quotidiana.





La meva pregunta va ser una forma particular d'intervenció que va posar a la llum alguna cosa reprimida, hi ha moltes altres formes d'intervenció en la panòplia psicoanalítica que es faran servir segons el moment i les circumstàncies. Totes apunten a fer conscient l'inconscient, sempre en aquell moment en què el pacient està en disposició de poder escoltar-lo, de poder escoltar-se.





Potser convingui aclarir que no hi ha des de la psicoanàlisi una interpretació universal de l'avortament, la pèrdua que cada avortament pugui significar serà diferent per a cada dona, en particular i intransferible, depenent del moment, de les circumstàncies, de la seva història vital ... tindrà efectes diferents que no tenen perquè ser simptomàtics. Però si símptomes haguessin les pautes de comportament, les medicacions amortidores o les indicacions d'una app no faran més que obturar un coneixement que és accessible i, en aquest cas, sempre alliberador.





No hi ha significació universal de l'avortament com no n'hi ha de cap altra cosa, d'allò més temut al més desitjat, d'una gran desgràcia a una gran fortuna, tot - pèrdues o assoliments - s'inscriurà de manera particular en cada qui, el que fa inútil -quan no perillós- qualsevol tractament basat en l'esdeveniment succeït i no en el subjecte afectat pel mateix.