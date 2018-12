S'equivoca Ciutadans a Andalusia?

La irrupció de Ciutadans en el panorama polític espanyol va resultar, a priori, una alenada d'aire fresc, amb un jove Albert Rivera disposat a menjar-se el món.









No li ha anat malament al partit taronja en tots aquests pocs anys d'existència. El seu ascens ha estat espectacular. Amb un inici, segons alguns dels seus fundadors, d'ideologia socialdemòcrata, s'ha anat acomodant a la centralitat, per tal de recollir vots de la dreta i l'esquerra. Un espai que estava orfe fins a aquest moment. Els temps canvien, les persones també i els interessos de tota mena es van acomodant, com està manat.





Ciutadans ha patit aquesta transformació en la seva trajectòria. Ara entra de ple en una nova etapa de canvi, ideològic? El pacte amb el PP d'Andalusia per treure de la Junta d'Andalusia al PSOE que porta més de 30 anys governant a la comunitat.és un risc gran





Els pactes són bons, formen part de la litúrgia política i de la mateixa democràcia, és cert. No obstant això, com en l'amor, n'hi ha que maten.





L'acord assolit aquest dimecres amb el PP perquè el seu candidat, Juanma Moreno, sigui el primer president del partit popular a Andalusia i amb l'ombra de VOX pel mig, és possible que li passi factura en els pròxims comicis que tindran lloc a els primers sis mesos del 2019. La imatge del pacte amb la ultradreta, encara que hagi estat escollida per 400.000 andalusos, no és molt encoratjador pels discursos que han fet en aquests anys. Ha valorat Rivera el cost que això pot tenir per al seu partit? Està disposat a assumir-ho? Els problemes els poden venir també dels seus companys Liberals Europeus, Alde, grup al qual pertany Ciutadans. Els liberals no estan molt d'acord amb la decisió de l'acord amb Vox, per molt que intentin explicar els líders taronja que ells no han pactat.





Ciutadans ha criticat fins a la sacietat Pedro Sánchez i el seu partit per estar sustentada la seva presidència de govern espanyol gràcies als vots dels independentistes, als quals acusen de xantatge constantment.





Ara la torna ha canviat a Andalusia. Ciutadans pacta amb el PP i Vox perquè els populars puguin "desallotjar" els socialistes del seu feu. No li importa que sigui Vox el tercer partit que farà possible el canvi. Però no serà gratis, la presidència del Parlament andalús quedarà en mans de Ciutadans. Quan Moreno sigui nomenat president, diuen que a meitat del mes de gener, vindrà el repartiment de carteres, en què Marín, el candidat de Ciutadans, aspira a una vicepresidència. Queda per decidir el paper que jugaran els electes de Vox. Es conformarà només amb tenir un representant a la mesa del Parlament? Segur que no, ho anirem veient en el transcurs dels propers mesos.





A 90 dies de les eleccions municipals i europees, la gestió a la Junta d'Andalusia estarà començant, no s'apreciarà el canvi que diuen volen realitzar. Els passarà factura als votants de Ciutadans? Això sembla. Mal negoci ha fet Rivera. La seva estratègia de centralitat que ha venut l'acaba de tirar del Guadalquivir, un riu simbòlic d'una Sevilla capital d'Andalusia.