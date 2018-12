El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha aclarit que el 10 de gener iniciarà el seu segon mandat, conforme al resultat de les eleccions presidencials del 20 de maig, tot i que nombrosos països sospesen no assistir a la presa de possessió en coherència amb la seva decisió de no reconèixer aquests comicis.





"El 10 de gener, el poble al carrer, poble al poder", va dir el dimecres durant un acte oficial per lliurar 2,5 milions d'habitatges socials, segons informa l'agència de notícies oficial AVN.





Maduro va indicar que el Govern ja té un Pla de la Pàtria per al període 2019-2025, que ocuparà el seu segon mandat. "Tinc la certesa que seran anys d'avanços, de millorances, de desenvolupament", va confiar.





El líder chavista va guanyar les eleccions presidencials del 20 de maig, per la qual cosa, d'acord amb la Constitució, haurà de prendre possessió del càrrec el 10 de gener.





No obstant això, ni l'oposició ni la majoria de la comunitat internacional van reconèixer aquests comicis per considerar que no van respectar els estàndards democràtics.





L'oposició ha demanat als governs estrangers que boicotegin la presa de possessió de Maduro absentant-se de la mateixa. Alguns líders, com el president colombià, Iván Duque, ja han anunciat que no hi aniran.