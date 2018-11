L'oposició ha d'unir per sortir de Maduro

Nicolás Maduro es pot prolongar al poder després del 10 de gener, data en què venç el seu mandat presidencial de sis anys, perquè l'oposició no té un líder que el substitueixi en la Presidència. I ho farà de la manera més simple: prendre possessió d'una reelecció fraudulenta celebrada el maig passat, que tothom ha qüestionat i no ha reconegut.





Però a Maduro no li importa ser reconegut per la comunitat internacional i que el qualifiquin d'il·legítim en el futur immediat. En té prou amb que els russos, els xinesos i els turcs li financin la recta final a canvi de lliurar-los l'or, el coltan i els diamants, les empreses de Guaiana i l'estatal Pdvsa, per mantenir-se al poder, de ser possible fins al 2025, que són els 6 anys del seu segon mandat fraudulent.





Si Maduro decideix jurar el seu segon període en condicions il·legítimes s'aixecarà "una bombolla" al seu voltant al Palau govern de Miraflores, feble i fàcil d'abatre pel descontentament social creixent, iniciat per les protestes de les bases del Partit Socialista Unit de Veneçuela i la massa de 4 milions d'empleats i obrers de l'administració pública.





El descontentament social de l'administració chavista, una etiqueta que cada vegada perd més la seva influència política per estar vinculada a la tendència de Maduro després de 6 anys, és una olla de pressió a explotar en qualsevol moment.





Les protestes sectorials de l'Administració es protagonitzen dia a dia. Van més de 14.000 realitzades, incloses les locals i municipals, en tots els racons de Veneçuela en el que va d'any, el que mostra a una població decidida a no rendir-se i a reclamar els seus drets.





Els 30 milions de veneçolans esperen per la unitat de l'oposició que en els últims mesos ha estat esquerdada, però els seus principals partits (4 dels 19), Primer Justícia, Acció Democràtica, Voluntat Popular i Un Nou Temps, no aconsegueixen posar-se d'acord .





La desunió de l'oposició podria permetre que Maduro es prolongui en el poder.





És el que afirma el Crisis Group en el seu últim anàlisi on afirma que "l'oposició veneçolana està dividida en faccions aparentment irreconciliables que no es posen d'acord sobre l'estratègia a seguir per acabar amb la crisi del seu país. Discrepen sobre si haurien de participar en les eleccions i quan fer-ho, sobre si haurien de negociar amb el govern, i sobre si haurien de donar suport a la possible intervenció militar plantejada implícitament per potències estrangeres".





Però el més greu i aquí la seva alerta: "Sense unitat entre almenys les principals faccions opositores, les perspectives de resoldre la crisi són escasses, ja que això exigeix negociacions genuïnes entre l'oposició i el govern i probablement algun tipus d'autoritat transicional que inclogui elements de tots dos. En cas contrari, és probable que hi hagi nous actes de violència - ja sigui enfrontaments civils o fins i tot acció militar".





La recomanació de Crisi Group: "les faccions opositores compromeses amb una solució negociada haurien de deixar de banda les seves diferències i forjar una estratègia i un lideratge comú. Els actors externs haurien de donar suport a la unitat de l'oposició i evitar alimentar les divisions insistint que es celebrin negociacions sense que es donin les condicions adequades o suggerint que la intervenció militar -que podria ser enormement destructiva- és una opció viable".





