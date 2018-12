Denuncien la presència de vaixells de Guaiana a la Zona Econòmica Exclusiva de Veneçuela

El Consell Veneçolà de Relacions Internacionals (COVRI) com a organització de la societat civil veneçolana especialitzada en matèria de Relacions Internacionals, lamenta l'incident inamistoso generat pel Govern de la República Cooperativa de Guyana en autoritzar il·legalment als vaixells de prospecció sísmica "Ramform Tethys" de bandera Bahames i "Delta Monarch" de bandera Trinitat i Tobago a realitzar activitats per a l'empresa ExxonMobil a la Zona Econòmica Exclusiva veneçolana que genera el Delta de l'Orinoco, els quals van ser interceptats el 22 de desembre passat de 2018 per l'Armada Nacional en violació flagrant a la sobirania nacional.





Alertem a la Comunitat Internacional, de la innecessària i perillosa provocació que suposa la campanya petroliera exploratòria autoritzada fora del marc legal internacional pel Govern de la República Cooperativa de Guyana, que desitja efectuar-se a partir d'aquest mes de desembre de 2018 --i per un període de 6 mesos--, amb sis vaixells de contractistes de l'empresa petroliera ExxonMobil a la Zona Econòmica Exclusiva veneçolana que genera el Delta de l'Orinoco, la qual és de incontrovertible sobirania veneçolana --i per tant, sempre ha estat patrullada per la armada Nacional de Veneçuela--, així com en àrees marítimes per delimitar que projecta el Esequibo.





Es tracta d'un clar intent de la República Cooperativa de Guyana d'aprofitar la mala reputació que s'ha guanyat a pols el règim de Maduro, per victimitzar, fer veure la legítima protecció que realitza l'Armada Nacional dels nostres espais marítims com una agressió veneçolana, i enfortir així el suport diplomàtic al seu oportunista demanda unilateral incoada davant la Cort Internacional de Justícia -la jurisdicció Veneçuela mai ha reconegut- contra l'esperit i lletra de l'Acord de Ginebra de 1966. En conseqüència, estem davant la reedició de l'estratègia que la República Cooperativa de Guyana va utilitzar amb èxit contra la República de Surinam en la dècada de 2000.





Sobre això, el COVRI va realitzar una Declaració institucional el passat 26 de desembre amb 10 punts concrets sobre l'incident, la qual pot llegir-se en el següent enllaç: http://covri.com.ve/index.php/2018/12/26/declaracion-del-covri-sobre-el-incidente-provocado-por-guyana-con-buques-de-exploracion-petrolera-en-la-zona-economica-exclusiva-venezolana-que-genera-el-delta-del-orinoco/