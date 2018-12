El Govern espanyol ha autoritzat l'operació per la qual ACS i Atlantia van adquirir conjuntament el grup de concessions d'autopistes Abertis i, per tant, van prendre el control de l'operador de satèl·lits Hispasat en virtut de dos acords adoptats en el Consell de Ministres d'aquest divendres.





La transacció requereix el 'vistiplau' del Govern central per tal com suposa un canvi de control d'empreses que exploten règim de concessió un conjunt d'autopistes d'Espanya i els satèl·lits del país, actius que, en ambdós casos, són titularitat última de l'Estat.





En concret, Abertis és l'actual primer operador d'autopistes del país, atès que suma 1.559 quilòmetres de vies, el 60% del total de la xarxa, tot i que també explota autopistes a França, Índia, Brasil, Argetina, Xile i Puerto Rico.





En el cas d'Hispasat, controlada al 89,6% per Abertis, és l'operador de tots els satèl·lits espanyols, inclosos aquells que s'utilitzen amb fins militars.





En concret, a través d'Hidesat, filial participada al 43%, la signatura presta serveis per a les àrees de defensa, seguretat, intel·ligència i assumptes exteriors.





Per això, en aquest cas, el Ministeri de Defensa ha hagut de donar el 'vistiplau' al fet que inverteixin en aquesta societat empreses estrangeres, després de rebre el corresponent informe favorable de la Junta d'Inversions Exteriors.





ACS i Atlantia han aconseguit aquestes preceptives autoritzacions del Ministeri de Foment i del de Defensa després que ja concloguessin fa unes setmanes la presa d'Abertis amb la reestructuració del consell i comencessin fins i tot a elaborar un nou pla estratègic per a la signatura.





Els dos socis contemplen no obstant això la participació de control a Hispasat com un actiu que preveuen vendre per tal d'obtenir fons per esmorteir el deute contret amb l'operació.





El Govern central ja va aprovar gairebé fa un any, al gener de 2018, l'oferta de compra d'Abertis que Atlantia va llançar de forma unilateral i analitzava l'OPA competidora que ACS va llançar a través del seu constructora alemanya Hochtief quan al març els dos grups van optar per deixar de banda la 'guerra' de opes i van decidir prendre la signatura d'autopistes conjuntament.





SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ A L'ABRIL





Segons l'acord de l'Executiu, el passat 18 d'abril el Ministeri de Foment va rebre l'escrit conjunt del grup presidit per Florentino Pérez i de la firma italiana participada per la família Benetton en què informaven del seu acord per prendre Abertis.





Aquest acord va suposar que, una vegada que Hochtief va liquidar l'OPA, Abertis ha passat a estar controlada per una societat conjunta en què Atlantia té una participació del 50% més una acció, ACS un altre 30% i la constructora alemanya, el 20% restant.





El Consell de Ministres dóna 'llum verda' a aquesta transacció, estimada en 18.100 milions d'euros, després de rebre un informe de la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'Autopistes de Peatge i l'Advocacia de l'Estat.





Amb la presa conjunta d'Abertis, ACS i Atlantia pretenen conformar un "líder mundial" de construcció i explotació de grans infraestructures, un grup amb el qual competir per projectes en mercats que consideren estratègics, com els Estats Units, Austràlia i Europa.