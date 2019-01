Maduro embogeix: acusa EEUU de perpetrar una "conspiració permanent" per enderrocar-lo

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha assegurat aquest dimecres que existeix una "campanya bestial" per part dels Estats Units i altres governs "d'ultradreta" per desprestigiar-lo i acusar-lo de ser un dictador amb l'objectiu de justificar qualsevol tipus d'atac contra el Govern veneçolà, la quals cosa forma part d'una "conspiració permanent" liderada per Washington.





"Ho fan per poder justificar qualsevol cosa contra Veneçuela en la conspiració permanent que hi ha des de l'oligarquia bogotana, des de l'imperialisme nord-americà contra Veneçuela, contra la revolució bolivariana", ha assegurat Maduro, en una entrevista amb l'analista polític Ignacio Ramonet que ha recollit l'agència oficialista veneçolana, AVN.





El mandatari veneçolà ha aprofitat per recordar l'intent de magnicidi que va patir fa uns mesos amb diversos drons mentre acudia a una desfilada militar a Caracas.





Durant l'entrevista, Maduro ha tornat a assegurar que els responsables de l'intent d'atemptat eren agents del Govern de Colòmbia, malgrat que les autoritats colombianes ho han negat diverses vegades.





"El dron i tots els explosius es van preparar des de Colòmbia, sota la direcció del Govern de l'expresident Juan Manuel Santos, i van tenir participació i coneixement de la Casa Blanca", ha garantit.





"Avui no tenim cap dubte, darrere d'aquest atemptat va haver-hi un sí, un okay de la Casa Blanca, ja sabem que John Bolton, conseller de Seguretat Nacional del president Trump, està dins dels plans, dirigeix els plans per assassinar-me, ja ho he denunciat", ha reiterat el mandatari veneçolà.