La Justícia belga ha prohibit definitivament a la capital de Bèlgica els serveis de transport a través de l'aplicació de Uber, segons la sentència que s'ha publicat aquesta setmana en diversos mitjans locals.





El Tribunal de Comerç de Brussel·les va prohibir al setembre de 2015 els serveis de transport remunerats de 'UberPop' en considerar-los il·legals arran d'una denúncia presentada per Les Taxis Verts i li va imposar una multa de 10.000 euros per infracció si no cessava els seus serveis.





La jutge del Tribunal de Comerç de Brussel·les ha aclarit aquest error --en una sentència el passat 18 de desembre, de la qual només s'han fet ressò ara els mitjans belgues-- en precisar que només els conductors amb una llicència de taxi a Brussel·les i la placa lumínica corresponent a la part superior del vehicle podran operar a la capital belga i que, per tant, els serveis de transport remunerats de Uber són il·legals a Brussel·les.





La sentència, en concret, considera il·legals els serveis de transport realitzats per "conductors que no disposen de l'autorització prevista en l'article 3 de l'ordenança del 27 d'abril de 1995, amb independència de la designació del servei implicat per Uber", segons recull el text de la mateixa, de la qual s'han fet ressò els diaris 'la Libre Belgique' i 'la Dernière Heure'.





En reacció a la sentència, Uber ha assegurat que la sentència no tindrà "un impacte immediat" sobre les seves activitats i ha lamentat que la jutge no hagi estat "més precisa" sobre la diferència "fonamental" entre 'UberPop' i 'UberX', els conductors sí que compten amb les llicències necessàries.





"No té un impacte immediat sobre les nostres activitats", ha assegurat a l'agència 'Belga' la companyia, que ha recalcat que la sentència no constituïa "una decisió determinant si no informativa" i falta una sentència definitiva.





Per reclamar les multes directament a Uber, un tribunal belga hauria primer fixar un muntant definitiu i després aplicar-la un jutge de Països Baixos, país que acull la filial de la multinacional nord-americana de la qual depenen els conductors belgues, de manera que podria passar mesos fins que Uber es veiés obligat a pagar, segons informa la cadena pública valona RTBF. Hi ha un segon procés judicial obert contra Uber en què s'han demanat multes molt més elevades.





Llevat que les autoritats de la regió de Brussel·les decideixin prohibir l'aplicació, la competència la té el Ministeri de Mobilitat belga. Des del gabinet del ministre, Pascal Smet, s'han limitat a aclarir que estan "analitzant aquesta primera sentència" abans de prendre una decisió, segons informa la cadena francòfona pública.