La proposta de Foment per acabar amb la vaga del taxi

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, es reuneix aquest dimecres amb les comunitats autònomes amb una proposta clau per tallar i solucionar la vaga que mantenen els taxistes.





La importància de la trobada resideix en la proposta del ministre de transferir als governs regionals la competència per atorgar llicències d'VTC, com Uber i Cabify, iniciativa que coincideix amb una de les reivindicacions del taxi.





Així mateix, Foment s'ha mostrat obert a analitzar en una segona fase la possibilitat que els ajuntaments puguin articular i concedir una segona llicència urbana a aquestes empreses, instrument amb el que controlarien així la seva expansió davant del taxi i que també reclama aquest gremi.





Per això, alguns col·lectius de taxistes han manifestat que mantindrien l'atur que secunden des de fa gairebé una setmana com a mínim fins a conèixer el resultat d'aquesta reunió de dimecres amb els governs autonòmics.





La reunió, prevista per a les 18.30 hores, té lloc en el marc de la Conferència Nacional de Transports, que inicialment estava prevista per al setembre, i es registra dins de la ronda de negociacions obertes per Foment per acabar amb les protestes i les aturades dels taxistes .





Així, la conferència es reuneix després que dilluns Foment tingués en una trobada amb les principals associacions del taxi.





En aquesta reunió, el Departament va proposar aprovar a mitjans de setembre una nova regulació que permeti complir la proporció que la llei fixa per a les VTC i el taxi, la qual estableix que hi hagi una empresa d'aquest tipus per cada trenta taxis, una quota que actualment està àmpliament sobrepassada.





Així mateix, Foment va ratificar el seu compromís de transferir a les regions la competència de donar llicències i també va avançar que el Govern espanyol farà al Consell de Ministres d'aquest divendres una declaració en la qual es compromet a resoldre el problema ia fixar un 'full de ruta 'per emprendre aquesta resolució.





El Ministeri també es va reunir, aquest dimarts, amb l'altra part, amb Unauto, la patronal de VTC, amb la qual va convenir obrir una comissió de treball i diàleg a partir del proper mes de setembre.





REPARTIMENT DE COMPETÈNCIES





El nou repunt de l'enfrontament que el taxi i les empreses com Uber i Cabify mantenen des de fa més d'un any té el seu origen precisament en el diferent repartiment de competències que les diferents administracions tenen sobre aquests dos sectors.





En concret, resideix en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de dijous passat que va deixar en suspens el reglament aprovat a Barcelona per exigir una segona llicència urbana per als VTC davant els dubtes que aquesta Administració tingui capacitat per articular-la.





Les competències en els sectors del taxi i les VTC estan repartides, i de diferent manera, entre les diferents administracions.





En el cas del taxi, Foment no té cap competència. La seva regulació i la concessió de llicències correspon als ajuntaments, mentre que la fixació de tarifes i del nombre de llicències correspon als governs autonòmics o locals en funció de la distribució de competències que tingui cada regió.





Per contra, Foment té la facultat normativa i reguladora del sector de les VTC. El Ministeri també té per llei la competència de donar les llicències, encara que està delegada a les comunitats, que són en la pràctica què les atorguen, si bé el Departament pretén ara trasferirles la facultat legal per a això.