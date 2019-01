A aquesta edat comencem a pensar en la nostra reputació

Ho diu la ciència. Som molt més sensibles al que els altres pensen de nosaltres del que podríem suposar.





Als 24 mesos els nens completen la seva primera dentició. Ja no són nadons, però necessiten dormir més d'11 hores al dia. Saben com fer servir en la seu favor les rebequeries, socialitzar més i fins i tot preguntar sobre el que els preocupa, amb un vocabulari de fins a 300 paraules, amb verbs i adjectius.





A més, ara de ha descobert que a aquesta primerenca edat, les criatures també comencen a preocupar-se per la seva reputació, segons un estudi realitzat a la Universitat d'Emory (EUA), i publicat a la revista científica 'Developmental Psychology', de l'Associació Americana de Psicologia.





Quan els nens comencen a formar oracions de dues paraules, s'adonen que el seu comportament pot ser avaluat positivament o negativament per altres.





"La nostra investigació suggereix que als 24 mesos d'edat, quan els nens comencen a formar oracions de dues paraules, s'adonen que el seu comportament pot ser avaluat positivament o negativament per altres", explica Sara València Botto, experta en cognició i desenvolupament d'Emory i una de les principals autores de l'estudi.









Fins ara es pensava que aquest era un comportament reservat per a nens majors de 4 o 5 anys, mai menys.





"La nostra preocupació per la reputació és una cosa que ens defineix com a humans", diu Botto.





Això ens porta directament al temor de parlar en públic, més recurrent entre els adults que qualsevol altre temor -fins i tot el de la mort- precisament pel terror de no poder complir amb els estàndards imposats per la societat, sempre mirant-nos amb el dit apuntat, atents als fracassos (o almenys així ho jutja la majoria de la gent).





"Aquests descobriments ens acosten a comprendre quan i com ens tornem més o menys sensibles a l'avaluació dels altres, i reforcen la idea que els nens són molt més intel·ligents del que pensem", conclou Sara València Botto.





Al final, l'èxit d'un nen dependrà de com pugui influir als que l'envolten d'una manera més o menys positiva.





I té bones raons per a això, segons la psicòloga clínica i investigadora en pedagogia Teresa Andrade, citada per 'Diário de Notícias'. Els nens que són capaços de llegir el món que els envolta estan aprenent a satisfer les seves necessitats i desitjos, desenvolupant intel·ligència emocional a cada pas.





"Al final, l'èxit dependrà de com el nen, en l'exercici de la seva voluntat, pugui afectar els que l'envolten d'una manera més o menys positiva, però aquest és un punt que es pot aprofitar, des del principi, perquè desenvolupi un fort gana per l'autonomia i el lideratge", afegeix.





Una cosa és certa: els nens només aprenen si els seus pares els presenten alternatives constructives que els facin sentir-se valorats en lloc de criticats constantment. Per això et deixem a la galeria de fotos alguns consells senzills sobre com actuar amb ells en la vida diària.