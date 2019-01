Un misteri de les estàtues de Illa de Pasqua finalment resolt

Els investigadors s'han preguntat durant molt de temps per què les enormes estàtues de l'illa de Pasqua van ser col·locades on són.





No obstant això, un nou estudi diu que la gent de Rapa Nui, com se l'anomena a l'illa en l'idioma local, els va situar a prop de les fonts del recurs més vital de la humanitat: l'aigua dolça.





Els arqueòlegs van estudiar la ubicació de les estàtues, o moai, i les plataformes en les que moltes d'elles es troben, conegudes com ahu.





Els marins polinesis van arribar per primera vegada a Rapa Nui, a 2.300 milles de la costa de Xile, fa aproximadament 900 anys.





Després van construir més de 300 ahu i gairebé 1.000 moai, que es creu que representen avantpassats significatius.









Els autors del nou estudi, publicat a la revista 'PLOS One', van aïllar una zona oriental de Rapa Nui, amb 93 ahu. Investigadors de sis institucions nord-americans van analitzar els recursos naturals prop del ahu, centrant-se en els horts de humus de roca en què es conreaven cultius com el moniato, els recursos marins, inclosos els llocs de pesca, i les fonts d'aigua dolça.





No hi va haver una correlació significativa entre la ubicació del ahu i la presència de jardins propers, el que suggereix que els ahu no estaven situats per monitoritzar o assenyalar el control sobre aquests recursos.





Encara que tant els recursos marins com les fonts d'aigua dolça es van trobar prop del ahu, els investigadors van concloure que només l'últim era significatiu; al capdavall, tots dos tenen lloc típicament en els mateixos llocs i l'aigua dolça estava molt menys disponible.





Segons els autors de l'estudi, la disponibilitat d'aigua dolça probablement explica per què la majoria de les estàtues de l'illa estan situades prop de la costa.





"Una de les fonts més abundants d'aigua dolça, les filtracions costaneres, ocorre principalment en les localitats costaneres", van escriure. La ubicació dels monuments de l'interior també podria explicar-se per la seva proximitat a les fonts d'aigua dolça.





Les troballes suggereixen que els moai i el ahu de Rapa Nui eren valuosos més enllà del seu significat ancestral, van concloure els autors de l'estudi.





"Si els monuments de Rapa Nui tenien una funció d'exhibició territorial", van escriure, "llavors els seus patrons s'expliquen millor per la disponibilitat del limitat aigua dolça de l'illa".