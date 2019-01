Detingudes 6 persones per l'incendi a Badalona

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre dijous i divendres a sis persones, quatre homes i dues dones, veïns de Badalona (Barcelona), relacionades amb l'incendi del 5 de gener que va causar la mort de tres persones i en va ferir cinc més a carrer Marquès de Montroig d'aquesta localitat.





En un comunicat aquest diumenge, la policia catalana ha informat que van iniciar una investigació per determinar les causes de l'incendi i van concloure que la causa va ser d'origen elèctric, en concret, en el quadre elèctric del pis 1r 2a de l'immoble, que havia estat manipulat , el que va provocar un sobreescalfament de la xarxa.









Davant aquests fets entre dijous i divendres els Mossos van detenir als sis ocupants del pis, quatre homes i dues dones, com a presumptes autors dels delictes d'homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència greu, danys imprudents, defraudacions de fluid elèctric i un delicte d'ocupació d'immobles.





A més, aquest dissabte, tres dels homes arrestats van passar a disposició judicial, i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars.





Les altres tres persones van quedar en llibertat pendents de ser citades a declarar davant el jutge i la investigació policial continua oberta.