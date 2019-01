Preocupació davant d'un "futur incert". Així s'expressen els comitès d'empresa de les plantes de Nissan a la Zona Franca i a Montcada. Els treballadors de les dues factories veuen amb inquietud la situació de la companyia i temen el tancament de les centrals.





Segons un comunicat del sindicat CGT, USOC, UGT i CC.OO., la situació productiva en tots dos centres de treball està en nivells no vistos des de fa anys, situant-se en el 38% de la capacitat de la planta. D'uns 88.000 vehicles produïts, s'espera que aquest exercici fiscal (que acaba al març) conclogui amb 78.000 vehicles.





Els treballadors ho atribueixen al fet que Nissan Motor Ibèrica ha optat per suprimir la fabricació de models com el Nissan Prémer i el NV200 Evalia --els comitès també creuen que en un futur s'acabarà amb la producció d'unitats NV200 de combustió--. La multinacional ha preferit decantar-se per altres models que es produeixen en altres plantes de l'aliança amb Renault, deixant sota mínims la producció en la històrica fàbrica de Zona Franca i en la de components de Montcada.





Segons les organitzacions sindicals, això representa una "política industrial cap a les nostres plantes basada en ignorar els actius d'aquestes i atorgar la fabricació de nous vehicles a altres plantes de l'Aliança".





LA DIRECCIÓ INCOMPLEIX ELS COMPROMISOS





Per tot això, els comitès d'empresa consideren que la multinacional està incomplint l'acordat amb els treballadors, no només per la falta d'assignació i fabricació de nous models, sinó també perquè no es porten a terme les inversions tecnològiques necessàries per mantenir la competitivitat de les plantes.





Finalment, els sindicats demanen que es planifiqui i posi en marxa una renovació de la plantilla actual, amb una edat mitjana ja avançada, d'acord al seu esforç realitzat durant els últims anys.





NEGOCIACIONS ENCALLADES





Actualment, el director de la companyia és José Vicente de los Mozos, que a més és president d'Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), la patronal del sector, des de gener de 2018. Es dóna la circumstància que de los Mozos va ser director anteriorment de la planta a la Zona Franca i, ara mateix, és un dels homes forts de la companyia després de la dimissió de José Muñoz, esquitxat per les investigacions en curs contra l'expresident de la multinacional, Carlos Ghosn.





Les negociacions entre la direcció i els empleats estan aturades a l'espera que s'arribi a un acord tant sobre les baixes voluntàries com sobre els compromisos industrials del gegant format per Renault, Nissan i Mitsubishi.





A la planta Zona Franca treballen unes 3.000 persones, de les quals un centenar són temporals, mentre que en el mateix recinte de Zona Franca operen 1.000 empleats subcontractats.