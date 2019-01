Els taxistes mantenen la Gran Via bloquejada malgrat l'oferta de la Generalitat

Els taxistes mantenen segrestada la Gran Via de Barcelona. Malgrat la reunió d'aquest dissabte i de la voluntat mostrada pel Govern per a cedir a canvi que es buidés una de les principals artèries de la capital catalana, el sector del taxi continua amb la seva vaga indefinida.





A penes una hora després que s'anunciés que taxistes i Generalitat havien aconseguit un principi d'acord, en una assemblea clarament dividida, es va imposar el sector dur del gremi i els taxistes han acordat seguir amb la vaga i mantenir la Gran Via tallada.





AMPLIAR EL TEMPS DE CONTRACTACIÓ





El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, va anunciar poc abans que havia proposat als taxistes "ampliar el temps de precontratación" dels serveis VTC si es desconvocava la vaga per la qual mantenen bloquejada la Gran Via de Barcelona.





En declaracions als mitjans aquest dissabte 19 de gener i després de mantenir una reunió de negociació amb el sector del taxi i amb representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el conseller va explicar que aquesta mesura consistiria a ampliar els 15 minuts de precontratación proposats prèviament pel Govern.





"Hem ofert la possibilitat que es pugui afegir un temps addicional de precontratación, atenint-nos a criteris mediambientals i territorials", i va afegir que també es contemplaria la durada del servei.





El temps establert en aquesta forqueta s'estudiarà en els pròxims dies -segons el conseller- perquè pugui ser aprovada en la reunió del Consell Executiu del pròxim dimarts 22 de gener.





Això sí, aquesta proposta només tirarà endavant si els taxistes posen fi a la vaga indefinida que van començar el passat divendres 18 i amb la qual han tornat a segrestar la Gran Via de la capital catalana.









"Ràpidament, matí i el dilluns estudiarem jurídicament aquests criteris mediambientals i els contrastarem amb el servei jurídic del departament", ha explicat Calvet, que ha anunciat que portarien la decisió al Consell de Govern el dimarts al matí i a la tarda es tornarien a reunir amb el comitè de vaga per a avaluar la proposta.





EL TEMPS DE PRECONTRATACIÓN, LA CLAU





La Generalitat deurà ara veure fins a on pot cedir des d'aquests 15 minuts de precontratación proposats i que han provocat que els taxitas convoquessin la vaga. Per al sector del taxi és insuficient que els cotxes de transport privat només requereixin d'una precontratación -antelació per a la reserva -d'un quart d'hora i fins ara han reclamat que aquesta sigui de 24 hores.





UNA ALTRA REUNIÓ AMB ELS VTC





Calvet es també es reunirà amb els representants de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) el dilluns. El Govern espera que aquest compromís encara indefinit sigui "suficient perquè s'aixequi la concentració" d'aquests vehicles en l'avinguda Diagonal.





Almenys un centenar de VTC s'han concentrat en la tarda d'aquest dissabte en dos carrils de l'avinguda Diagonal de Barcelona --sense arribar a tallar el trànsit-- a l'altura de la plaça Francesc Macià en sentit sud per a protestar per la reunió entre la Conselleria i representants del sector del taxi, a la qual no havien estat convidats.