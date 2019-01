Els VTC es reuniran demà amb la Generalitat, els taxistes mantenen la vaga

Mentre els taxistes mantenen la vaga indefinida com a mínim fins dimarts, el conseller d'Terriotirio i Sostenibilitat, Damià Calvet, es reunirà aquest dilluns a les 10.30 hores amb els representants dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a la seu de la Conselleria a Barcelona per negociar sobre la nova regulació que vol aprovar el Govern pel que fa a aquest tipus de transports.





El portaveu del grup Vector Cabify, Carles Segarra, ha assegurat a TV3 que aquest dissabte la Generalitat li va demanar que abandonessin la concentració a l'avinguda Diagonal, que van secundar un centenar de VTC, al que van accedir a l'espera de la reunió d'aquest dilluns .





"Vam decidir confiar en la paraula de Territori i Sostenibilitat", ha explicat Segarra, que ha sostingut que si de la reunió no surt una proposta del seu grat no descarten fer noves concentracions.





Fonts de Unauto VTC van assegurar que la proposta de la Generalitat d'obligar els VTC a precontratar seus serveis amb 15 minuts d'antelació posa en risc uns 4.000 llocs de treball en el sector i pot afectar 2 milions d'usuaris.





Els VTC es van concentrar dissabte a la Diagonal per demanar participar en la reunió que es va celebrar entre la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el comitè de vaga dels taxistes, i també en protesta contra els "actes de violència de els sectors més radicals del taxi "a Barcelona contra VTC divendres.









Els taxistes no cedeixen davant les propostes de la Generalitat

Els taxistes mantenen segrestada la Gran Via de Barcelona. Tot i la reunió d'aquest dissabte i de la voluntat mostrada pel Govern per cedir a canvi que es buidés una de les principals artèries de la capital catalana, el sector del taxi continua amb la seva vaga indefinida.





Tot just una hora després que s'anunciés que taxistes i Generalitat havien arribat a un principi d'acord, en una assemblea clarament dividida, es va imposar el sector dur del gremi i els taxistes han acordat seguir amb la vaga i mantenir la Gran Via tallada.









Calvet lamenta la "intransigència" dels taxistes i anuncia un reforç del transport públic

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha lamentat aquest diumenge la "posició intransigent" dels taxistes de Barcelona, que han decidit mantenir la vaga indefinida, que manté col·lapsada la Gran Via.





En una entrevista a Rac1, Calvet ha mostrat la seva decepció per la decisió de l'assemblea de taxistes i ha anunciat que es reuniran novament el dimarts, pel que han demanat un esforç als transports públics de Barcelona "perquè la mobilitat sigui el més normal possible ".





"A vegades la percepció de la ciutat és que (la protesta) és un pèl xantatgista, i per part d'alguns violenta. Això els resta", ha criticat Calvet, que ha assegurat que els ciutadans no ho entenen.





Ha explicat que l'equip intern de la Conselleria continuarà treballant en el desenvolupament del decret llei que van proposar inicialment, ja que els taxistes s'han negat a acabar amb la protesta.





Ha insistit que la seva proposta pretén que la combinació entre el decret llei i la regulació dels ajuntaments i l'AMB "sigui el més competitiva possible per als taxis i més eficient per al ciutadà".





A més, Calvet ha assegurat que no li consta que la protesta es vagi a estendre per més municipis de Catalunya: "El lamentaria", ha afegit, després del que ha defensat la seva proposta com una oportunitat per al sector del taxi per posar-se al dia.





COMPETÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Pel que fa al paper de l'ajuntament de Barcelona, el conseller ha demanat a l'alcaldessa, Ada Colau, que "deixi d'amagar-se darrere de la Generalitat, que es mulli" i digui quant temps ampliaria el temps de precontractación del VTC.





"El que l'alcaldessa voldria en la pràctica és eliminar als VTC", ha sostingut Calvet, que ha destacat que ells no volen eliminar sinó que el seu servei sigui compatible amb el dels taxistes.





Calvet ha insistit que creu que hi ha un altre model possible i que "és el que volen els ciutadans, de convivència entre taxi i VTC", després del que ha retret a Colau que criticar i donar lliçons és molt fàcil i l'ha instat que ampliï les hores a partir del seu decret llei.





AMPLIAR EL TEMPS DE CONTRACTACIÓ

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, va anunciar poc abans que havia proposat als taxistes "ampliar el temps de precontractació" dels serveis VTC si es desconvocava la vaga per la qual mantenen bloquejada la Gran Via de Barcelona.





En declaracions als mitjans aquest dissabte 19 de gener i després de mantenir una reunió de negociació amb el sector del taxi i amb representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el conseller ha explicat que aquesta mesura consistiria en ampliar els 15 minuts de precontractació proposats prèviament pel Govern.





"Hem ofert la possibilitat que es pugui afegir un temps addicional de precontractació, atenint-nos a criteris mediambientals i territorials", i ha afegit que també es contemplaria la durada del servei.





El temps establert en aquesta forquilla s'estudiarà en els propers dies -segons el conseller- perquè pugui ser aprovada en la reunió del Consell Executiu del pròxim dimarts 22 de gener.





Això sí, aquesta proposta només tiraria endavant si els taxistes posen fi a la vaga indefinida que van començar el passat divendres 18 i amb la qual han tornat a segrestar la Gran Via de la capital catalana.









"Ràpidament, demà i dilluns estudiarem jurídicament aquests criteris mediambientals i els contrastarem amb el servei jurídic del departament", ha explicat Calvet, que ha anunciat que portarien la decisió al Consell de Govern el dimarts al matí ia la tarda es tornarien a reunir amb el comitè de vaga per avaluar la proposta.





EL TEMPS DE precontractació, LA CLAU

La Generalitat haurà ara veure fins on pot cedir des d'aquests 15 minuts de precontractació proposats i que han provocat que els taxitas convoquessin la vaga. Per al sector del taxi és insuficient que els cotxes de transport privat només requereixin d'una precontractació -antelación per la reserva -de un quart d'hora i fins al moment han reclamat que aquesta sigui de 24 hores.





UNA ALTRA REUNIÓ AMB ELS VTC

Calvet es també es reunirà amb els representants de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) dilluns. La Generalitat espera que aquest compromís encara indefinit sigui "suficient perquè s'aixequi la concentració" d'aquests vehicles a l'avinguda Diagonal.





Com a mínim un centenar de VTC s'han concentrat a la tarda d'aquest dissabte a dos carrils de l'avinguda Diagonal de Barcelona (sense arribar a tallar el trànsit) a l'altura de la plaça Francesc Macià en sentit sud per protestar per la reunió entre la Conselleria i representants del sector del taxi, a la qual no havien estat convidats.