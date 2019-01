El ja exportaveu de la vaga del taxi de Barcelona, Alberto 'Tito' Álvarez, ha defensat aquest dimecres acceptar propostes en lloc de rebutjar-totes: "Tots hem de cedir una mica perquè les coses surtin bé".





"Mai imposar el vostre criteri, perquè per a això el millor és que cadascú vagi a la seva bola i ja està", ha criticat en una 'Carta als taxistes de l'AMB' enviada als periodistes.





Ho ha dit poc després de sortir del comitè de vaga amb la resta de membres de l'associació Élite Taxi en encallar l'assemblea de taxistes d'aquest dimecres al matí, i que a la tarda votarà si accepta el decret proposat per la Generalitat i si deixa la vaga.





"L'assemblea és sagrada i sobirana, i defenso a mort el que la majoria digui encara que no m'agradi, però ningú em va a imposar res", afegeix la carta oberta.





Álvarez ha dit que durant l'assemblea ha sentit que els seus propis companys li han perdut "el respecte", en al·lusió implícita al fet que els assistents rebutjaven les seves propostes en plantejar el mètode de la votació --per exemple van rebutjar votar per urna, perquè es veiés a mà alçada qui acceptava la proposta del Govern, encara que finalment sí que es votarà per urna--.





"Si avui el taxi no aixeca l'atur i el decret no tira endavant ens anem a l'abisme, tots volem més sempre però ningú té el que tenim a Catalunya" i mentre altres somien amb el que tenim, per a nosaltres és unes escombraries.





A més, considera que els treballadors dels VTC "són víctimes del que està passant" i que qualsevol taxista també treballaria on fos per donar de menjar als seus fills.





CRITICA LA VIOLÈNCIA





I es dirigeix als periodistes per lamentar qualsevol altercat que hagin pogut patir: "Detesto el tracte d'algunes persones a les que no els agrada que els periodistes facin la seva feina".





"Si no us agraden les imatges de violència, el que cal fer és no trencar res, em fa molta pena que exigim respecte i no respectem als altres", afegeix.