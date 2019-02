Gucci demana disculpes pel seu suèter 'cara de negre' de 890 dòlars

La marca de moda de luxe Gucci ha deixat de vendre un suèter que semblava simular suposades característiques físiques d'una persona negra.





El suèter de coll alt amb passamuntanyes de llana negra cobreix el nas i inclou una retallada en vermell per la boca. S'estava venent per 890 dòlars a les botigues de Gucci i on line abans de ser retirat.





La companyia italiana va emetre una nota el dimecres 6 de febrer en què "es disculpa profundament per l'ofensa causada".





I va afegir: "Estem plenament compromesos amb augmentar la diversitat en tota la nostra organització i convertir aquest incident en un poderós moment d'aprenentatge per a l'equip de Gucci i més enllà".





El suèter va ser ridiculitzat a les xarxes socials com insensible i racista, en un moment en què els Estats Units està bregant amb casos de velles fotos de polítics amb la cara pintada de negre - 'blackface', el maquillatge teatral que s'usava per representar una persona negra africana, molt usat als EUA al segle XIX i el les cavalcades de Reis a Espanya. No fa gaire Iniesta va desencadenar polèmica a les xarxes socials amb la foto del dia de Reis, com va publicar 'Pressdigital' .









No és la primera vegada en els últims mesos que s'acusa una marca de moda d'alta gamma de tenir productes racistes.





Al desembre de 2018, Prada va rebre dures crítiques pels clauers i els aparadors amb personatges semblants a micos amb grans llavis vermells.









Inicialment, la companyia va dir que els articles eren criatures imaginàries que no tenien la intenció de tenir cap referència al món real i que "certament no eren de cara negra".





Més tard es va disculpar dient que retirava els productes "ofensius" de les prestatgeries, afegint que "la semblança dels productes amb la cara negra no era de cap manera intencionada".