Bimbo ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) a les seves oficines centrals de Barcelona que afectarà 20 persones, segons ha criticat UGT de Catalunya.





En un comunicat, el sindicat ha explicat que, després de cinc reunions, la direcció de l'empresa no es mou de la seva posició en la negociació i que no vol reduir el nombre d'afectats.





Assegura que la companyia introdueix la causa econòmica per estalviar-el conveni especial perquè en cas que no concorre aquesta causa obligaria a l'empresa a pagar fins als 63 anys i no fins als 61.





UGT de Catalunya ha assegurat que la companyia va amenaçar que si no hi havia acord no aplicaria res del que s'ha tancat a la taula de negociació, i que si l'acord no es produeix ara, és possible que incrementi el nombre d'afectats.





"El plantejament de la UGT-Fica és arribar a acords, però no se cedirà a les pressions ni als xantatges. Encara queden diverses reunions on treballarà per arribar a un acord", afegeix.