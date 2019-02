A Sibèria cau neu negra (o blau i violeta) per la contaminació

La neu és blanca. O almenys ho hauria de ser. Però en zones contaminades, com la regió minera d'Kuznetsk (o Kuzbass), a Sibèria, ciutats com Kiselyovsk, estan tenyides amb neu negra.





Això es deu al fet que hi ha moltes mines de carbó a cel obert que tenen conseqüències desastroses per a la salut dels habitants.





"Rússia és un país d'extraordinària bellesa natural i diversitat. Però la manca total de regulació ambiental és un efecte devastador per als residents de Kuzbass, on ahir a la nit va caure neu negra", va advertir l'ONG Centre Khodorkovski a Twitter.





"És més difícil trobar neu blanca que neu negra durant l'hivern", va dir Vladimir Slivyak, de l'organització ecologista Ecodefense a ' The Guardian'. "Hi ha molta pols de carbó en l'aire tot el temps. Quan la neu cau, es torna visible. No es veu la resta de l'any, però segueix aquí.





Els ecologistes van explicar al diari britànic que els problemes ambientals es veuen agreujats per la pràctica de dipositar carbó en vagons de tren a l'aire lliure, amb el vent i la pluja dipositant pols en ciutats i rius al llarg dels ferrocarrils. La pols conté metalls pesants nocius com l'arsènic o el mercuri.





Els habitants senten els efectes d'aquesta pols tòxic: l'esperança de vida és inferior a la mitjana nacional russa de tres a quatre anys. Les taxes de càncer, paràlisi cerebral i tuberculosi a la regió de Kuzbass estan per sobre de la mitjana nacional.





A Sant Petersburg, una altra font de contaminació va tornar la neu blau i violeta en 2017.





En aquest moment, el centre hidrometeorològic del país va dir que el color de la neu podria haver estat causat per fuites de cobalt o blau de metilè.