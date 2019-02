L'abella més gran del món, que es creia desapareguda, ha estat redescoberta a la natura 40 anys després. L'espècie, Megachile pluto, també coneguda com l'abella gegant de Wallace, és quatre vegades més gran que l'abella europea.





S'estima que té una envergadura d'al voltant de 6,3 centímetres i té enormes mandíbules similars a les d'un escarabat, que s'utilitza per recollir resina i fusta per a la seva niu.





L'abella gegant de Wallace va ser descoberta pel naturalista britànic Alfred Russel Wallace durant una expedició a l'illa indonèsia de Bacan a 1858. Va trobar l'abella l'últim dia de l'exploració de l'illa. En descriure'l, va dir que era un "gran insecte semblant a una vespa negra, amb immenses mandíbules com un escarabat".





La següent vegada que l'abella va ser vista va ser el 1981 quan l'entomòleg nord-americà Adam Messer va reportar albiraments en tres illes indonèsies diferents. Durant aquest temps, va documentar alguns aspectes del seu comportament, com la forma en que construeix nius dins dels monticles de tèrmits. Des de llavors, l'espècie s'havia perdut per a la ciència.





L'entomòleg i expert en abelles Eli Wyman amb el primer individu redescobert de l'abella gegant de Wallace / claybolt.com





Per redescobrir, un equip d'expedició dirigit per Clay Bolt i Eli Wyman va viatjar a l'illa indonèsia de les Moluques del Nord.





Van passar el seu temps al voltant dels monticles de tèrmits, amb l'esperança de fer una ullada a l'esquiva espècie. Després de cinc dies, l'equip es va trobar amb una femella que vivia dins d'un niu de tèrmits arbòries, a uns 80 centímetres del sòl, en un arbre.





"Va ser absolutament impressionant veure aquest 'buldog volador', un insecte que ja no estàvem segurs que existís; tenir proves reals enfront de nosaltres a la natura. Veure realment el bonica i gran que és l'espècie a la vida, escoltar el so de les seves ales gegantines retrunyint en passar volant pel meu cap, va ser increïble", exclama Bolt.





Per descomptat, un insecte increïble... no us sembla?