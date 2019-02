Cuixart i Forcadell, els últims acusats a declarar dimarts abans de la fase de testimonis

El tribunal del 'Procés' al Tribunal Suprem reprendrà dimarts que ve les seves sessions amb l'interrogatori als dos últims acusats que encara no han pogut ser escoltats, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el testimoni previsiblement consumirà tota la jornada del dia 26.





A partir de dimecres començarà la fase testifical, que pretén concentrar entre dimecres i dijous la compareixença d'un total de vint persones.





La Fiscalia demana 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació per Cuixart pel delicte de rebel·lió agreujada per condició de cap o promotor i per la malversació de cabals públics. L'Advocacia de l'Estat demana 8 anys de presó per sedició; mentre que Vox demana 62 anys de presó per dos delictes de rebel·lió i organització criminal.





El Ministeri Públic l'acusa de participar en les reunions organitzatives per a la consecució de la independència, en la qual es va destacar la seva capacitat de mobilització. Igual que el líder de Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, li imputa reiterats crides per votar un referèndum en les diferents manifestacions, com en la concentració del 20 de setembre de 2017.





La seva defensa ha denunciat reiteradament la vulneració del dret de reunió pacífica i drets civils i democràtics del líder social i adverteix que si se li condemna, la Justícia internacional sancionarà Espanya per la vulneració dels drets humans.









ACUSACIÓ CONTRA FORCADELL





Forcadell també s'enfronta a una pena de 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació pel delicte de rebel·lió agreujada per condició de cap o promotor i per la malversació de cabals públics. L'Advocacia de l'Estat demana 10 anys de presó per sedició; mentre que Vox demana 62 anys de presó per dos delictes de rebel·lió i organització criminal.





La Fiscalia l'acusa d'haver permès la tramitació i aprovació de les lleis de desconnexió i convocatòria de referèndum, incomplint les sentències del Tribunal Constitucional. En el seu escrit d'acusació provisional destaca també la participació de la exmandatària en actes i crides a favor de la independència de Catalunya.





La defensa de l'expresidenta del Parlament la desvincula de qualsevol decisió de la convocatòria de l'1-O, així com de l'aprovació de la DUI, sobre la qual explica que va arribar al Ple de la cambra autonòmica a petició dels grups parlamentaris. Argumenta que mai va participar en la presa de decisió del Govern al voltant del procés sobiranista i que quan Junts pel Sí i la CUP van demanar debatre i votar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica, es va limitar a actuar d'acord al reglament del Parlament.





TESTIMONIS





La Sala ha concentrat els propers dimecres i dijous la compareixença dels primers vint testimonis del judici, el que suposa fixar per al 27 de febrer -un dia més tard del que inicialment previst- la compareixença de l'expresident del Govern Mariano Rajoy (1). Aquest mateix dia també estan citats el president del Parlament Roger Torrent (2) l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría (3), l'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas (4) i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro (5).





La raó es troba en la impossibilitat del tribunal de complir amb els seus plans inicialment previstos per a les sessions de la setmana passada, en la qual s'esperava haver pogut substanciar la declaració dels dotze acusats.





La fase testifical permetrà l'estrena en el judici dels lletrats de l'acusació popular exercida per Vox, als quals no s'ha pogut escoltar fins ara donada la negativa dels acusats a ajudar-vos. Molts dels testimonis ja citats, entre ells Rajoy, han estat sol·licitats per aquesta part, de manera que els advocats de Vox Javier Ortega Smith i Pedro Fernández seran els primers a interrogar-los.





Segons la diligència d'ordenació dictada el passat divendres, les vint primeres testificals es concentren en dimecres i dijous, deu testimonis per dia per a cada un dels quals s'han reservat 30 minuts.





El primer a comparèixer seguirà sent el diputat d'ERC Joan Tardà (6), i el seguiran el president del Parlament català, Roger Torrent; i l'expresident de la Generalitat Artur Mas.





Després dels polítics catalans serà el torn de Sáenz de Santamaría i l'exministre Montoro.

A la tarda, a les 16.00 hores, serà el torn de Rajoy, seguit de l'excoordinadora general del PdeCAT Marta Pascal (7) i de l'expresidenta del Parlament Núria Gispert (8). Tanquen el calendari de dimecres les compareixences dels exdiputats de la CUP Eulàlia Reguan (9) i Antonio Baños (10).





El 28 de febrer començarà amb la testifical del lehendakari Iñigo Urkullu (11) i el seguiran el diputat d'ERC Gabriel Rufián (12); el exparlamentari català Albano Dante-Fachín (13); l'expresident del Parlament Ernest Benach (14); i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (15).





La sessió de la tarda de dijous s'ha reservat per a l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido (16) -la testifical s'ha inclòs en el tràmit de qüestions prèvies del judici-; l'exportaveu d'En Comú Podem Xabier Domenech (17); el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta (18); el secretari d'Afers Socials i Família, Francesc Iglesias (19); i el director del Catsalut, Adrià Comella (20).