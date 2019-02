¿Un tsunami de gel a Amèrica del Nord? Aquesta és l'explicació

Insòlit. Grans blocs de gel van envair les ciutats costaneres properes als Grans Llacs d'Amèrica del Nord, entre Estats Units i Canadà, causant talls d'energia i problemes en el trànsit aeri.





La culpa d'aquests 'tsunamis' de gel van ser les ràfegues de vent de 100 quilòmetres per hora que van aixecar el gel dipositat a la superfície dels llacs i el van arrossegar a les ribes de les ciutats.





No és la primera vegada que aquest fenomen ocorre a l'est dels Estats Units. Però aquesta vegada va arribar abans i més fort que en el passat.





Els tsunamis de gel ocorren quan bufen vents molt forts directament sobre costes lleugerament inclinades i aixequen el gel que compon la superfície del llac.





Normalment, si més no empinada és la riba, més s'empeny el gel cap a la ciutat. Això és el que va passar a ciutats com Hamburg a Nova York (EUA) o Fort Erie (Canadà).





Però aquesta vegada d'una manera més peculiar: tempestes com aquestes són més comuns a principis de la primavera, quan el gel comença a fondre. A més, "no hi ha hagut gel xocant contra les nostres parets i entrant pels patis interiors", va dir un resident a 'WGRZ' .





Això va succeir a causa de la combinació de dos factors.





A més dels forts vents en els Grans Llacs, hi va haver un gran canvi de temperatura que va provocar que el gel s'expandís i després es contragués de nou.





Això va fer que el gel es mogués al llarg de la costa i formés autèntiques muralles que envaïen les ciutats com una gran onada. Aquestes parets gelades poden tenir més de 90 centímetres d'ample i 1,50 metres de gruix.





Una cosa així va passar el 1822, quan un naturalista nord-americà va dir que va veure "roques, a nivell del sòl, adoptant una marxa gradual al llarg del llit d'un llac i superant tots els obstacles, escapant del domini de Neptú", segons 'National Geographic' .





Des de llavors, diversos científics han registrat fenòmens similars en altres latituds de l'hemisferi nord. I en 2001 va succeir de nou, quan es va registrar un tsunami de gel de gairebé cinc metres d'altura sortint del Mar de Tchuktchi i entrant a Alaska.





Diverses imatges d'aquest tsunami gelat publicat a les xarxes socials mostren barreres que consisteixen en blocs de gel que flanquegen les carreteres al llarg del riu Niàgara a Fort Erie.





Un testimoni va assegurar que aquest fenomen va ser "una de les coses més boges" que mai hagi presenciat i que el gel està talant arbres i llums urbanes.





El Servei Meteorològic Nacional de Buffalo fins i tot va deixar una advertència: "Aquesta és una situació particularment perillosa! Si ha de viatjar, prepareu-vos per als danys extensos i les caigudes de línies elèctriques".





A més, el Servei d'Emergències de la Ciutat d'Hamburg també va aprofitar Facebook per informar que "ara mateix s'està duent a terme una evacuació voluntària de Hoover Beach".





Les imatges són sorprenent, no?