Astroland: projecte privat espanyol per assajar vida a Mart

Ha nascut a Espanya Astroland, la primera Agència Interplanetària Espanyola. L'agència estudiarà com serà la futura vida de futurs exploradors al planeta Mart.





Per a això està desenvolupant un laboratori amb noves tecnologies en unes coves de 1,5 km de longitud a Arredondo (Cantàbria).









Compta amb una inversió, a diferència d'agències com NASA o ESA, amb capital cent per cent privat. Les persones que entrin a la cova (ja han obert un procés de selecció) rebran prèviament un programa previ de formació en diferents habilitats necessàries per ser un futur colon al planeta vermell.





Serà per aquests elegits, segons Astroland, "una èpica aventura amb finalitats científiques però també emocionals. Volem donar el 2019 noves respostes per superar els reptes que ens trobarem a Mart en 2035 ".





Localització de la cova a Cantàbria





Reproduïm part de la nota de premsa que ens han enviat per donar a conèixer aquest interessant projecte:





"Diversos organismes científics i autoritats acadèmiques participaran en el projecte per testar noves tecnologies i desenvolupar noves investigacions de la mà de Astroland. Fins al moment compten amb la col·laboració del Govern de Cantàbria, Ajuntament de Santander, EOI, Banco Santander o la Universitat ESNE, entre altres entitats que col·laboraran en les diferents tasques d'investigació emmarcades en diferents programes.





Exploradors a l'interior de la cova / Astroland-Agència Interplanetaria Espanyola





Camps de desenvolupament





Ares Station representa un gran camp de proves per testar totes les tecnologies i capacitats de rendiment humà, que seran necessàries per sobreviure en un altre planeta.





Les persones que entrin a la cova rebran prèviament un extens programa previ de formació en diferents habilitats necessàries per ser un futur colon al planeta vermell: espeleologia, escalada, psicologia, coaching, plans d'emergència, desenvolupament de cultius hidropònics (que fan servir dissolucions minerals en lloc de sòl), entre d'altres.





Una de les bases d'experimentació / Astroland. Agència Interplanetaria Espanyola





A l'interior de la cova, Astroland instal·larà càpsules pressuritzades i els exploradors comptaran amb vestits espacials dissenyats per l'Escola Universitària de Disseny, Innovació i Tecnologia (ESNE). Els "astrolanders" no podran sortir de les cabines sense el seu vestit espacial antibacterià, flexible i resistent a l'abrasió; una granota de polímers teixit en una sola peça mitjançant impressió en 3D.





Estaran monitoritzats en tot moment des d'un centre de control exterior (Astroland Space Center), ubicat al Parc Científic i Tecnològic de Cantàbria, que serà inaugurat el proper mes de març i constarà de 5 pavellons amb les últimes tecnologies. Per aportar versemblança, la comunicació amb l'exterior tindrà un retard de 8 minuts, que és el que trigaria la comunicació Terra-Mart en condicions normals. "





Els desitgem tota la sort del món amb aquest projecte ja que tota contribució perquè l'ésser humà arribi mai a trepitjar el planeta Mart i poder estudiar-insitu sempre és molt benvinguda, ia més és una nova forma de turisme interplanetari en la mateixa Terra, tota una experiència per als primers que provin aquesta espectacular iniciativa.





