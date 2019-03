A voltes amb Dolto

Françoise Dolto, coneguda abans de casar-se com "La petite Marette" baixava cada dia - entre sessions- unes quantes vegades al carrer per donar un parell de voltes ràpides a la illa, sempre va desbordar energia. Es va casar tard per a l'època, els trenta complerts, molt enamorada de Boris Dolto, un fisioterapeuta d'origen rus, amb el qual va tenir tres fills i que la va fer feliç.

Françoise deia entendre que la sexualitat de les dones és diferent de la dels homes en el sentit en què aquests poden requerir d'expansions extra-matrimonials que no afecten a res a la veritat de la relació que consisteix que ella era la seva dona - " je suis ta femme "- i segons afirma a ella li anava bé així. Em resulta impossible no pensar en la Duquessa de Guermantes en el seu saló, uns pocs anys abans, consolant rutinària i gentilment a les successives amants comiats pel seu marit, el Duc. Una concepció de la sexualitat clarament patriarcal, molt allunyada de la dels nostres dies i coherent amb els valors dominants llavors.

Hi havia crescut en una família nombrosa, amb una mare trista i absent, un pare ocupat en els negocis i el fantasma d'una germana gran morta. La seva anàlisi amb Laforgue es va perllongar durant tres anys, els primers mesos els va passar plorant al divan, sessions senceres sense dir una paraula fins que hi va haver plorat prou per començar a parlar. Aquest plor en presència d'un altre que li va permetre plorar i plorar sense interferir en el seu plor li va obrir les portes de la cura. Quina presència la de Laforgue deixant que el plor expressés una angoixa que no trobava el camí a les paraules, què mostra del seu saber fer, sense permetre que la seva angoixa - cal suponsar-ho- s'obturarà la de la seva pacient.

Convençuda que la humanització requereix de la vida en societat Dolto va crear amb altres quatre col·legues La Maison Verte, així nomenada ja que així era com deien els nens el nom original: La Maison ouverte. Aquest espai venia amb la intenció de suplir el suport que les famílies nombroses i la forma de vida anterior a la guerra solia suposar per a pares, mares, nens i nenes. Sempre hi havia alguna àvia, una tia, un veí o un cosí més gran que suplien als pares quan era necessari. La migració del camp a la ciutat va acabar amb tals intercanvis, la gent es trobava reclosa en pisos i es trobava sola davant de les qüestions que suscitava l'educació dels més petits.

La primera Maison Verte, que era blau, comptava amb la presència de tres psicoanalistes -dels quals sempre una dona - i era explícitament un lloc perquè els nens juguessin i les mares i els pares poguessin reposar, era explícitament un espai no pedagògic.

L'objecte principal d'atenció eren els nens i nenes i a ells es dirigien els psicoanalistes: els adults eren el pare d'Arsène o la mare de Casa, els seus acompanyants. Dolto relata successos sorprenents que es produeixen quotidianament. Estan parlant una mare ullerosa i un dels psicoanalistes - André, un nadó de vuit mesos està tranquil en braços de la seva mare - la senyora explica que porta algunes nits sense dormir, André plora moltes vegades, ella se sent esgotada, el psicoanalista es dirigeix al nen i li diu - veuràs André, la teva mare està molt cansada i tu ho saps i vols ajudar-la, però plorant no l'ajudes, es cansa més - l'endemà la senyora compte sorpresa la història a un altre psicoanalista - li va dir això i ha dormit tota la nit-.

S'ho va haver de dir a un altre analista perquè aquests treballaven a la Maison Veure't només un dia per setmana, es feien sis torns setmanals el que afavoria que no hi hagués semblances de i als analistes i donava lloc a la idea central de l'experiència: la humanització , la subjectivació necessita de la vida en societat, de manera que petits i grans trobaven una gran varietat d'altres amb qui parlar.

Hi ha hagut després moltes maisons vertes repartides per França. Fins i tot aquí vam tenir durant alguns anys una a Vilanova i la Geltrú fins que va ser tancada per obrir posteriorment un equipament educatiu, res de nens jugant i pares i mares reposant ... La llibertat de pensament de Dolto té poca cabuda en la majoria de projectes municipals .

Va ser una psicoanalista amb una anàlisi molt llarg per l'època, tres anys. Passat el primer el seu analista, Laforgue, li va dir que la seva anàlisi estava acabat, però ella es va oposar, va demanar i va obtenir dos anys més. Va tenir problemes per pagar-lo, la seva mare s'oposava a la despesa tot i que la família fos rica i el seu pare admetia l'oposició. Una amiga li va dir a Françoise, estudiant de medicina en aquells dies, que podia guanyar diners fent cures i posant injeccions en un centre d'assistència per a urgències; es va presentar i va obtenir el treball encara que això només va resoldre la meitat del problema, l'altra meitat la va aportar un fons creat per "la Princesse" - Casa Bonaparte- per ajudar els joves analistes que prometien. Laforgue va presentar la seva causa i ella se'l va trobar fet.

Tres anys d'anàlisi van transcórrer fins que es va trobar prou habilitada per exercir. A la pregunta de Laforgue sobre el perquè del final del seu anàlisi en aquell moment va respondre que ara quan tractava amb els pacients ja no pensava en ella, que ella desapareixia, una resposta tan pràctica com analítica, de les que caracteritzen Dolto.

Escoltava als seus pacients cinquanta-cinc minuts, els informava en començar que disposarien d'aquest temps. Dues vegades va tallar una sessió i les dues vegades va ser "per parlar d'això després". Quan s'anaven els donava la mà, s'acomiadava cordialment, tractava amb això de tornar-los a l'espai extra-analític, al de la relació social.

És cert que cal ser curosos amb això, cal no deixar que les persones es vagin de la consulta amb els fantasmes deslligats, un altre criteri profundament clínic i pràctic alhora.

Va introduir moltes novetats tècniques: invent la "nina flor", una figura de drap que les mares cosien per als nens que donava bon joc terapèutic o, de vegades, cobrava als petits pacients, ho va fer tant a la pública com a la privada. Els demanava que li paguessin ja que ella estava fent una feina i ells s'ho havien: un còdol, una fulleta, un cromo ... tot això valia per situar a cada un en el seu lloc, llocs diferenciats llavors, subjectes diferents.

Per Dolto la pitjor dificultat amb què ensopeguen pares i mares en l'educació resideix aquí, en allò que els impedeix considerar als seus fills i filles com altres i els porta a tractar-los com a objectes o com a projeccions de si mateixos: obligar a menjar o compartir llit són exemples comuns d'això, maneres de fer usuals en moltes famílies que ignoren la violència que, d'aquesta manera, exerceixen sobre els seus fills i filles.

Insistirem, amb Dolto, en què si hi ha una guia segura en educació és a dir la veritat, la que cadascú sàpiga, de la història del nen i que si hi ha un axioma que corrobora l'experiència és que les veritats ocultes retornen en forma de símptomes de gravetat diversa.