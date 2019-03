Les autopistes rescatades i gestionades pel Ministeri de Foment van elevar un 12,7% el seu trànsit mitjà diari entre el 15 de gener, la data en què van baixar les tarifes dels seus peatges, i el passat 4 de març.





Aquestes vies comptabilitzaven una mitjana de 4.304 vehicles al dia en aquest període, uns 500 vehicles diaris més que en el mateix de l'any anterior, segons dades de Foment que va avançar el diari 'El País'.





Foment va baixar el passat 15 de gener una mitjana del 30% al peatge d'aquestes vies, que a més van passar a ser gratuïtes a la nit, entre les 0.00 hores i les 6.00 hores. A més, per als que comptin amb sistemes de telepeatge, tenen una rebaixa addicional del 18%.





Amb aquesta mesura, el Ministeri busca igualar a la baixa el preu del peatge en totes les autopistes, que ara cobren la mateixa taxa, a més d'incrementar el nombre d'usuaris per així redistribuir millor el trànsit entre les diferents infraestructures.





Per autopistes, la radial de Madrid R-4 Madrid-Ocaña és la que més va disparar el seu trànsit en aquests primers gairebé dos mesos després de la rebaixa del peatge, un 18,9%, per davant de la M-12 Eix Aeroport, la qual uneix la capital amb la T-4 de Barajas, amb un increment del 17,8%.





Després se situa l'AP-36 Ocaña-La Roda, amb un augment del nombre d'usuaris del 17,7%, el tram de l'AP-7 entre Cartagena i Vera (+14,8%) la radial R-2 Madrid- Guadalajara (+12,5%), la circumval·lació d'Alacant (+12,4%), la R-3 Madrid-Arganda (+9,9%) i la R-5 Madrid-Navalcarnero (+6,1%).





Foment encara no aplica aquests descomptes a l'AP-41 Madrid-Toledo, atès que acaba de solucionar el procés de rescat d'aquesta autopista i encara ha de adequar el sistema de cobrament a les noves tarifes.





NOVA EMPRESA NACIONAL D'AUTOPISTES





El Ministeri va ratificar fa poc la seva intenció que aquestes nou autopistes que van trencar durant la crisi, es mantinguin en l'esfera de l'Estat i siguin explotades per la firma pública Seittsa, en comptes de treure-les a concurs perquè tornin a ser explotades per empreses privades.





El Ministeri ha tret a concurs el contracte del seu manteniment per als propers tres anys, prorrogables a cinc, per 126 milions d'euros. En breu començarà a començar les obres per recuperar el dèficit conservació que presenten, estimat en 320 milions d'euros.





Les nou autopistes sumen gairebé 500 quilòmetres de longitud, una cinquena part de la xarxa de pagament total.





Amb la relicitació d'aquestes vies, l'anterior Govern buscava aixecar fons per esmorteir la 'factura' que el seu rescat suposarà a les arques públiques. Es tracta de la Responsabilitat Patrimonial de l'Estat (RPA), l'import que ha de pagar als seus exconcessionàries per la inversió en la seva construcció.





Foment s'estima en 2.000 milions d'euros aquest import, que els creditors i el sector eleven fins a gairebé 5.000 milions i s'ha de calcular i pagar-se abans de juliol.